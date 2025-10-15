Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat – în această dimineață – mai multe percheziții în Timișoara, într-un dosar de evaziune fiscală. Un „mecanism” evazionist bine pus la punct a fost destructurat în urma unei anchete de proporții, iar schema s-a derulat între 2021 și 2024.

În exclusivitate, Gândul prezintă informații de ultimă oră din această anchetă demarată de procurorii anticorupție, iar sursele judiciare au precizat că în perioada 2021-2024 au fost înființate mai multe societăți de transport alternativ de persoane care au colaborat cu peste 800 de șoferi.

Prejudiciul adus bugetului de stat de natura TVA și impozit pe profit este estimat de procurorii DNA la 30.504.383,25 lei, iar întreg mecanismul de fentare a legii era foarte bine pus la punct.

Societățile comerciale nici măcar aveau angajați proprii

În tot acest scenariu evazionist, șoferilor li se oferea posibilitatea de a obține venituri mai mari decât cele realizate prin încheierea contractelor de muncă.

După recrutarea șoferilor, aceștia încheiau fie contracte de închiriere a autoturismelor deținute de administratorii societăților, fie – varianta 2 – contracte de comodat, prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor către societățile comerciale-operatori de transport.

Ulterior, administratorii societăților se ocupau de obținerea autorizațiilor de transport de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), precum și de înscrierea pe platformele de ride-sharing.

Societățile comerciale nici măcar aveau angajați proprii, figurând cu sedii pe raza județului Timiș, în patru locații și un punct de lucru/ sediu secundar pe raza municipiului Arad.

Fiecare șofer cotiza săptămânal

Săptămânal, din sumele încasate de la companiile deținătoare ale platformelor de ride-sharing, cei patru administratori care coordonau societățile de transport își rețineau un comision de 10 %, plus achitarea unei sume fixe de 70 lei, cu titlu de servicii de contabilitate.

Sursele judiciare au mai dezvăluit că restul sumelor de bani le era remis, în numerar, șoferilor.

Suma reținută săptămânal fiecărui șofer, în cuantum de 70 lei, sub pretextul achitării unor servicii de contabilitate, în fapt nu era virată vreunui contabil, ci însușită tot de către administratorii de fapt.

Fondurile obtinute erau retrase în numerar din conturile societăților comerciale controlate sume importante de bani, de ordinul milioanelor de lei, cu care făcea diverse plăți, în interesul și scopul de activitate al societăților comerciale, iar restul era împărțit cu ceilalți trei participanți.

Din banii încasați aceștia achiziționau imobile, autoturisme de lux, precum și autoturisme folosite pentru activitățile comerciale de transport.

Metoda prin care Fiscul era păcălit

Activitatea, potrivit informațiilor transmise de surse judiciare în exclusivitate pentru Gândul, se desfășura în modalitatea descrisă mai sus pe o perioadă de maxim un an, până când societatea intra în atenția organelor fiscale, după care, activitatea, inclusiv flota de autoturisme, era mutată pe altă societate comercială.

Mai mult, societățile comerciale care au intrat în vizorul DNA erau înființate pe numele unor persoane interpuse sau cesionate în ultima parte a activității.

La momentul respectiv, în schimbul oferirii unor sume de bani (1000 lei/săptămânal sau lunar), se ajungea la desemnarea altor reprezentanți legali.

Cardurile bancare atașate conturilor deschise pe numele societăților comerciale erau preluate de la administratorii formali și folosite.

DNA: „Percheziții la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada ianuarie 2023 – aprilie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 30 milioane de lei, au transmis reprezentanții DNA prin intermediul unui comunicat de presă.

„În cursul zilei de 15 octombrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în nouă (9) locații situate pe raza municipiului Timișoara, precum și în localități din județele Arad, Caraș-Severin și Timiș, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

În cauză procurorii beneficiază de sprijinul Grupării de Jandarmi Mobile “Glad Voievod” Timișoara și Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Deva.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, ai mai precizat reprezentanții DNA.

