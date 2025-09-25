Prima pagină » Actualitate » Managing Director-ul Todd Cilano a fost gazda ceremoniei de inaugurare a Corinthia Grand Hotel du Boulevard București

25 sept. 2025, 13:50, Actualitate
Începutul unei noi ere a luxului în București a fost marcat de o seară dedicată tradiției și ospitalității. Ceremonia de inaugurare a Corinthia Grand Hotel du Boulevard București a prilejuit lansarea unui calendar select de experiențe culinare și evenimente culturale pentru sezonul toamnă-iarnă 2025.

Todd Cilano, Managing Director, împreună cu acționarii Niro Investment Group, au întâmpinat ambasadori, oficiali de rang înalt, personalități culturale și lideri din mediul de afaceri și din industria ospitalității la Corinthia Grand Hotel du Boulevard București, cu ocazia petrecerii oficiale de inaugurare.

În cadrul evenimentului au participat membri ai boardului internațional Corinthia, ambasadorii Franței, Elveției, Spaniei, Chinei și Italiei, alături de reprezentanți de top din sectoarele bancar, telecomunicații, energie, media și construcții.

„Este un privilegiu să conduc Corinthia Grand Hotel du Boulevard. Bucureștiul este un oraș în ascensiune, ce apreciază luxul autentic. În portofoliul Corinthia, această proprietate are o semnificație aparte – atât ca poartă către Europa de Est, cât și ca simbol al prezenței tot mai puternice a României pe scena internațională. Îmi doresc ca hotelul să devină un hub al programelor culturale deosebite, incluzând experiențe captivante cum sunt cele pe care le-am programat pentru restul anului”, a precizat Todd Cilano, Managing Director al Corinthia București.

Corinthia București, ca parte a misiunii sale de a susține arta, cultura și comunitatea, a prezentat calendarul său de evenimente pentru sezonul Toamnă–Iarnă 2025. Programele atent selecționate oferă oportunități unice de implicare în viața culturală, culinară și sportivă locală, celebrând astfel dinamismul și energia Bucureștiului.

Calendarul evenimentelor până la finalui anului 2025

Un sezon al excelenței culinare și culturale

În cadrul serii a fost prezentat și programul de evenimente al hotelului pentru sezonul toamnă–iarnă, subliniind angajamentul Corinthia de a crea experiențe care depășesc standardele ospitalității. Printre evenimente se numără parteneriatul cu Singureni Manor Polo Cup și o serie de cine exclusive Michelin.

Corinthia București & Singureni Manor Polo Cup 2025

Corinthia București a anunțat parteneriatul său oficial cu acest prestigios eveniment sportiv, care se va desfășura în perioada 26–28 septembrie, – ilustrând orientarea brandului către tradițiile culturale și sportive rafinate. Printre personalitățile remarcabile care vor participa se numără: Reto Gaudenzi (fondator al Snow Polo World Cup St. Moritz), Nacho Figueras (jucător argentinian de polo), Melissa Ganzi (jucătoare de polo și coproprietară a Grand Champions Polo Club din Wellington, precum și cofondatoare a World Polo League), Ed Westwick (actor și personalitate publică) și Angela Gheorghiu (cântăreață de operă din România).

Nopți gourmet Michelin și vinuri fine

Boulevard 73, restaurantul emblematic al hotelului, va fi scena unor cine exclusive, orchestrate cu măiestrie de Executive Chef Pedro Mendes. Patru bucătari de talie mondială, premiați cu stele Michelin – David Martin, Octávio Freitas, Louis Anjos și Rodrigo Castelo – vor prezenta meniuri personalizate, realizate cu ingrediente locale de sezon, reinterpretate într-un mod inovator. Următoarele cine vor avea loc pe: 14 octombrie – Chef Octávio Freitas, 27 noiembrie – Chef Louis Anjos și 4 decembrie – Chef Rodrigo Castelo.

Alături de cinele Michelin, restaurantul va găzdui și Wine Nights, seri în care oaspeții pot descoperi moștenirea viticolă a României împreună cu somelierul Octavian Gruianu și Chef Pedro Mendes. Vinurile de colecție rare, aromele sezoniere și poveștile producătorilor fac ca fiecare astfel de eveniment să fie o sărbătoare a tradiției viticole românești.

Având viziunea din spatele creației gastronomice de la Boulevard 73, Pedro este recunoscut pentru abordarea sa elegantă și inovatoare a gastronomiei franceze, portugheze și românești. Cariera sa internațională include recunoaștere Michelin și colaborări în bucătării de prestigiu, însă utilizarea instinctivă a ingredientelor locale definește cu adevărat stilul său unic.

Noi orizonturi pentru Corinthia

Inaugurarea hotelului de la București reprezintă un nou reper în portofoliul global în continuă expansiune al Corinthia, urmând ca hotelul Corinthia Roma să fie deschis în prima parte a anului 2026. Împreună, aceste proprietăți reflectă angajamentul constant al companiei de a restaura patrimoniul, de a valorifica cultura locală și de a crea momente de lux rafinat pentru călătorii exigenți din întreaga lume.

