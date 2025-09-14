Prima pagină » Actualitate » MApN răspunde întrebării de pe buzele tuturor: De ce nu a fost doborâtă drona RUSEASCĂ de avioanele F-16?

MApN răspunde întrebării de pe buzele tuturor: De ce nu a fost doborâtă drona RUSEASCĂ de avioanele F-16?

14 sept. 2025, 16:59, Actualitate
Piloții români de F-16 au primit autorizarea de a doborî o dronă rusească intrată sâmbătă în spațiul aerian al României, dar au decis să nu deschidă focul din cauza riscurilor colaterale, anunță Ministerul Apărării Naționale (MApN), potrivit Mediafax.

O dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns, sâmbătă, în spațiul aerian al României și a fost interceptată de două aeronave F-16 aflate în misiune de patrulare în nordul Dobrogei, a informat MApN.

Piloții au primit autorizarea de a doborî drona, însă, în momentele în care au avut contact vizual și radar direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.

Drona a orbitat timp de aproximativ 50 de minute, între Chilia Veche și Izmail, după care a părăsit spațiul aerian național în dreptul localității Pardina, îndreptându-se spre Ucraina.

În sprijinul aeronavelor românești au intervenit și două Eurofighter Typhoon germane dislocate la Mihail Kogălniceanu, care au monitorizat zona până la ora 21.30.

MApN a condamnat ferm incidentul, catalogându-l drept o nouă provocare a Federației Ruse la adresa securității regionale și a NATO.

