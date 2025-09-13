Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că o DRONĂ rusească a intrat azi în spațiul aerian românesc. Două F-16 au fost ridicate și au urmărit drona

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că o dronă rusească a intrat, astăzi, în spațiul aerian românesc. Două aeronave F-16 au fost ridicate și au urmărit drona.

„Forțele Aeriene Române au interceptat astăzi, 13 septembrie, o dronă rusească intrată în spațiul aerian național. Două aeronave F-16 au fost ridicate de urgență din Baza 86 Fetești și au urmărit drona până la dispariția acesteia de pe radar, în zona Chilia Veche. Situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol. Misiunea este în desfășurare și revenim cu detalii. România își apără spațiul aerian și rămâne vigilentă în fața agresiunii rusești”, a scris ministrul pe Facebook.