Prima pagină » Actualitate » Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că o DRONĂ rusească a intrat azi în spațiul aerian românesc. Două F-16 au fost ridicate și au urmărit drona

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că o DRONĂ rusească a intrat azi în spațiul aerian românesc. Două F-16 au fost ridicate și au urmărit drona

13 sept. 2025, 20:32, Actualitate
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că o DRONĂ rusească a intrat azi în spațiul aerian românesc. Două F-16 au fost ridicate și au urmărit drona
FOTO cu caracter ilustrativ

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că o dronă rusească a intrat, astăzi, în spațiul aerian românesc. Două aeronave F-16 au fost ridicate și au urmărit drona.

„Forțele Aeriene Române au interceptat astăzi, 13 septembrie, o dronă rusească intrată în spațiul aerian național. Două aeronave F-16 au fost ridicate de urgență din Baza 86 Fetești și au urmărit drona până la dispariția acesteia de pe radar, în zona Chilia Veche. Situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol. Misiunea este în desfășurare și revenim cu detalii. România își apără spațiul aerian și rămâne vigilentă în fața agresiunii rusești”, a scris ministrul pe Facebook.

Citește și

EXTERNE SURSE New York Post: Suspectul reținut pentru asasinarea lui Charlie Kirk trăia alături de un partener transgender
20:14
SURSE New York Post: Suspectul reținut pentru asasinarea lui Charlie Kirk trăia alături de un partener transgender
ULTIMA ORĂ George Simion, prezent la cel mai mare miting dedicat libertății de exprimare, în Londra: „Dictatura este impusă de Macron și von der Leyen”
19:50
George Simion, prezent la cel mai mare miting dedicat libertății de exprimare, în Londra: „Dictatura este impusă de Macron și von der Leyen”
ALERTĂ Locuitorii din Tulcea, AVERTIZAȚI printr-un mesaj RO-Alert să se protejeze de posibile obiecte căzute din cer
19:05
Locuitorii din Tulcea, AVERTIZAȚI printr-un mesaj RO-Alert să se protejeze de posibile obiecte căzute din cer
SĂNĂTATE Medicamentele GENERICE ajung pe lista de compensare, după o întârziere de până la 2 ani. Avertismentul producătorilor pentru pacienți
18:47
Medicamentele GENERICE ajung pe lista de compensare, după o întârziere de până la 2 ani. Avertismentul producătorilor pentru pacienți
EDUCAȚIE Ministrul Educației, noi detalii despre SALARIILE profesorilor. Ce spune Daniel David despre plata cu ora
18:22
Ministrul Educației, noi detalii despre SALARIILE profesorilor. Ce spune Daniel David despre plata cu ora
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
Cancan.ro
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Adevarul
„Trebuie să fim pregătiți”. Viktor Orban, acuzat că ar vrea să anexeze regiunea ucraineană Transcarpatia
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună sancţiuni Rusiei
Cancan.ro
Iasmina, adolescenta de 15 ani care s-a electrocutat în baie, A MURIT. Familia e devastată!
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
"Mamă, curge sânge din ei". Filmul măcelului din Craiova. Bătaia ar fi pornit de la o fată promisă
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Bursele tăiate ar putea fi reintroduse în sistem. Anunțul făcut de ministrul Educației
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Speranța de VIAȚĂ a oamenilor a ajuns la LIMITĂ
Capital.ro
Giovanni Becali, despre Elena Udrea: Rol de supermafiot. Știe multe! N-a ciripit! Putea să dezmembreze toată ţara
Evz.ro
Parfumul toamnei în casa ta. Soluții naturale pentru o aromă care persistă zile întregi
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Mesajul dur al Doinei Teodoru, după ce a fost părăsită de Cătălin Scărlătescu înainte de nuntă: „Sunt înconjurată de forțe...”
RadioImpuls
VIDEO Scene șocante s-au petrecut astăzi pe o stradă din Craiova. Două clanuri au fost implicate într-o bătaie cu bâte, topoare și cuțite. O persoană a murit, iar alte patru au ajuns la spital. Motivul scandalului este HALUCINANT
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Astronomii au rezolvat un mister cosmic vechi de secole și au descoperit o nouă clasă de sisteme stelare antice