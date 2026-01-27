Prima pagină » Actualitate » Armata pune la muncă batalionul de influenceri. După târâş pe coate şi instrucţie în frig, aceştia trebuie să promoveze frumuseţea milităriei

Luiza Dobrescu
27 ian. 2026, 06:00, Actualitate
Trei zile de foc pentru nişte influenceri care au vrut să vadă pe pielea lor ce înseamnă să fii militar şi să te antrenezi ca să-ţi aperi ţara. Au mers târâş, au învăţat să aprindă focul în pădure, să se orienteze şi chiar să asambleze şi să dezasambleze o armă. MApN nu a fost deloc blând cu ei.

10 influenceri înrolaţi au început înviorarea la Batalionul 21 Vânători de Munte din Predeal. Apoi au făcut târâş pe coate, tras cu arma din poziţia culcat şi din picioare, orientare în spaţiu şi alte deprinderi pe care un militar trebuie să le aibă sau să le dezvolte.

„Am adus împreună 10 influenceri și 10 militari pentru 3 zile de competiții militare.

Influencerii s-au întrecut în probe precum: dezasamblare și asamblarea armei, traseu utilitar-aplicativ, trasul frânghiei, trageri la țintă cu arme de airsoft, aprinderea focului și au învățat tehnici de prim ajutor, comunicații, orientare în teren”, spun cei de la Ministerul Apărării.

„Armata României văzută prin ochii influencerilor, fără filtre”

Armata i-a pus la treabă la propriu pe youtuberii şi pe tiktokerii cei mai vizualizaţi din spaţiul online ca să înveţe pe pielea lor ce trebuie să promoveze mai departe către tinerii care ar putea să vrea să aleagă o carieră militară.

Cei 10 influenceri selectaţi de MApN, cunoscuți din online, au fost invitați să participe, timp de câteva zile, la o experiență reală, alături de militari ai Armatei României. Aceştia au fost cazaţi la Cabana Diham.

„Prin acest proiect ne-am propus să ajungem la un public din mai multe categorii, care consumă informația în mod diferit față de canalele clasice. Tocmai de aceea am invitat influenceri din zone diferite – youtuberi și tiktokeri – fiecare cu propria comunitate și propriul stil de comunicare.

Ne-am dorit să arătăm cum este Armata României văzută prin ochii influencerilor, fără filtre. Ei trăiesc experiența exact așa cum este, participă la antrenamente reale și transmit mai departe, către publicul lor, o perspectivă autentică asupra vieții militare”, declară, pentru Gândul, reprezentanţii MApN.

„Armata Influencerilor În Formație!”

Antrenamentele sunt probe de rezistență fizică, orientare în teren, prim-ajutor, comunicare și lucru în echipă, pentru că ele definesc valorile fundamentale ale armatei: disciplină, responsabilitate, spirit de echipă și adaptabilitate, mai spun cei de la minister.

„Este o formă modernă de comunicare, prin care Armata României se apropie de tineri și de publicul larg, folosind limbajul și mediile în care aceștia sunt deja prezenți.

Cei care își doresc sa afle mai multe despre activitatea militarilor Armatei României ne pot găsi pe Facebook, Instagram, Tiktok si Youtube sau pe aplicatia MApN info+, disponibilă pentru descărcare, gratuit, pe IOS sau pe Android.

De asemenea, ne pot urmări pe Portalul Inforadar (https://inforadar.mapn.ro/index.php), unde sunt semnalate informatiile false apărute in mediul online, pentru a evita să devină victime ale dezinformării.”

«Armata Influencerilor În Formație!» s-a întrecut în probe precum: dezasamblare și asamblarea armei, traseu utilitar-aplicativ, trasul frânghiei, trageri la țintă cu arme de airsoft, aprinderea focului și au învățat tehnici de prim ajutor, comunicații, orientare în teren.

Totul este documentat într-un „reality show”

De departe, cea mai „rea” experienţă a fost înviorarea influencerilor, la ora 6.00 dimineaţa, care s-a petrecut la Batalionul 21 Vânători de Munte, în zăpadă. Pentru că, în armată, acest moment se petrece obligatoriu, indiferent de condiţiile

„10 influenceri au luat parte la un antrenament specific vânătorilor de munte. Au avut parte de înviorare, au văzut adăposturi în pădure, au făcut diferite tipuri de focuri, s-au întrecut pe traseul utilitar aplicativ şi au învățat lucruri noi la atelierele de prim ajutor, transmisiuni, orientare în teren”, povestesc cei din cadrul Batalionului 21 Vânători de Munte.

Proiectul «Armata Influencerilor În Formație» va conține trei episoade, în cadrul unei emisiuni, şi va fi lansat în luna februarie.

„Cea mai mare provocare a fost să facă orice în aer liber pentru ca temperaturile au fost foarte joase. Au trecut prin demontatul și montatul armamentului, un traseu utilitar aplicativ cu probe sportive și de precizie, au participat la ateliere de prin ajutor, comunicații și orientare în teren și au avut parte și de o simulare de misiune reală pentru a testa capacitatea lor de a lucra în echipă.

Totul este documentat într-un «reality show» care va apărea de data de 7 februarie pe canalul de youtube al MApN”, mai spun cei de la Ministerul Apărării.

Smiley & Selly, în campania de promovare a MApN

În urmă cu 3 luni, două nume cunoscute în showbiz, Andrei Şelaru sau Selly şi Andrei Maria sau Smiley au promovat Arma Aviaţie, mai ales că tatăl acestuia din urmă a şi fost angajat al Forţelor Aeriene Române.

