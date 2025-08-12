Marcel Ciolacu pune tunurile pe Guvernul Bolojan! „Ne-am întors în urmă cu doi ani”

Marcel Ciolacu a reacționat după anunțul Băncii Naționale a României privind creșterea inflației la 7,8%, nivel care, conform fostului premier, aduce economia înapoi la situația de acum doi ani. Acesta a subliniat impactul major asupra puterii de cumpărare a populației, în special pentru categoriile cu venituri reduse.

Într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook, fostul premier Marcel Ciolacu a amintit că, în iunie 2023, a promis reducerea inflației de la 10,3% la un nivel de aproximativ 5%, prin măsuri precum plafonarea prețurilor la energie și gaze, prin subvenții și plafonarea marjelor comerciale la alimentele de bază.

„Inflatia a explodat la 7,8%, adică ne-am întors în urmă cu 2 ani! Iar asta înseamnă reducerea puterii de cumpărare a populației, mai ales a celor cu venituri reduse. În iunie 2023, când am devenit premier, am promis că duc inflația la o singură cifră, de la 10.3% la cât am preluat-o. M-am ținut de cuvânt și am lăsat inflația pe un palier de 5%, prin plafonarea prețurilor la energie și gaze pentru populație și IMM –uri. Asta a salvat de la faliment 40% din gospodăriile populației și peste 95% dintre IMM-uri.”, a transmis fostul premier pe pagina sa de Facebook.

Fostul premier a avertizat că inflația crește acum din cauza majorării prețurilor la energie și alimente, iar efectele scumpirii TVA-ului, aplicată din 1 august, vor fi resimțite în continuare.

În opinia sa, Guvernul condus de Ilie Bolojan trebuie să ia măsuri urgente, printre care și introducerea impozitului progresiv în 2026, acordarea de plăți compensatorii pensionarilor cu venituri mici și majorarea salariului minim în funcție de creșterea costului vieții. De asemenea, Ciolacu solicită dialog cu ANRE și companiile din sectorul energetic pentru a preveni specula.

„De aceea, Guvernul actual trebuie să ia urgent măsuri:

1. Aplicarea impozitului progresiv de la 1 ianuarie 2026, măsură care ar aduce echitate socială și 11,4 miliarde lei la bugetul de stat; 2. Asigurarea de plăți compensatorii (one off) pentru cei cu pensii mici și creșterea salariului minim cu procentul de creștere a costului vieții; 3. Dialog cu ANRE si companiile de producție, furnizare, distribuție din domeniul energiei, pentru a construi un mecanism de stopare a speculei,” se mai arată în postare.

Sursa foto: Profimedia

