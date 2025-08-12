Se ELIMINĂ statutul de coasigurat de la 1 septembrie 2025. Ce schimbări aduce noua lege a asigurărilor de sănătate 

De la 1 septembrie 2025, persoanele coasigurate nu vor mai beneficia automat de calitatea de asigurat prin contribuția plătită de un membru al familiei. Noua Lege nr. 141/2025 aduce modificări importante în sistemul de asigurări sociale și în modul de calcul al concediilor medicale.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat că, începând cu 1 septembrie, se elimină automatizarea statutului de coasigurat, Acest lucru înseamnă că, dacă un membru al familiei beneficia până acum de asigurare prin contribuția altcuiva, de acum înainte trebuie să își gestioneze individual calitatea de aisgurat.

Persoanele care vor rămâne asigurate fără a plăti contribuția de sănătate sunt: copiii sub 18 ani, elevii și studenții între 18 și 26 de ani, doctoranzii, tinerii din sistemul de protecție a copilului (până la 26 ani), femeile însărcinate și lăuzele, pensionarii cu venituri sub 3000 de lei pe lună, persoanele cu dizabilități, pacienții oncologici fără venituri, persoanele private de libertate sau în arest preventiv, victimele traficului de persoane (până la 12 luni), membrii serviciilor voluntare de urgență și donatorii de celule stem (pe o perioadă de 10 ani).

Categoriile obligate să plătească contribuția la sănătate

În schimb, anumite categorii precum pensionarii cu venituri mai mari de 3000 de lei lunar, persoanele care primesc îndemnizație de șomaj, ajutor social, sau sunt în concediu de creștere copil, vor fi obligate să plătească o contribuție de sănătate de 10% din venituri.

Membrii ordinelor și congregațiilor religioase vor rămâne asigurați până la 1 septembrie 2025, după care își vor gestiona individual asigurarea. Bolnavii cronici fără venituri, care sunt beneficiari ai programelor naționale de sănătate vor continua să beneficieze de îngrijirile necesare până la vindecare.

S-a modificat și regulamentul concediilor medicale. Începând cu 1 august 2025, indemnizația de concediu medical va depinde de durata acestuia: 55% din baza de calcul dacă durata este de maximum 7 zile, 65% pentru concedii de 8–14 zile și 75% pentru concedii de minimum 15 zile (15/

