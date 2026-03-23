Marea care nu atinge niciun țărm pentru că nu are maluri

Există în Oceanul Atlantic, la o distanță de 950 de kilometri de Florida, o mare care nu atinge niciun țărm și nu aparține niciunei națiuni, relatează Mediafax.

Marea Sargaselor se formează dintr-o bandă uriașă de alge brune care se întinde de la coastele Africii de Vest până la Golful Mexic. Potrivit sateliților, în mai 2025 erau nu mai puțin de 37,5 milioane de tone de alge.

Marea care nu are maluri și nu atinge niciun țărm

Marea Sargaselor nu este delimitată de țărmuri, ci de curenți oceanici care o mențin într-o zonă relativ stabilă din Atlanticul de Nord. Ea se află la aproximativ 950 de kilometri de coasta Floridei și este singura din lume definită exclusiv de vegetație, nu de uscat.

Algele brune, numite sargazo, creează o bandă continuă de la coastele Africii de Vest până la Golful Mexic.

Ecosistemul format dintr-o 100 de specii. Marea Sargaselor nu reprezintă doar o simplă curiozitate geografică, ci un habitat vital pentru fauna oceanică. Cercetătorii au descoperit peste 100 de specii de nevertebrate care trăiesc printre alge, precum crabi, creveți, broaște țestoase și anghile, alături de multe altele.

Marea care nu aparține nimănui

Protejarea aceste mări este complicată din punct de vedere juridic. Nicio națiune nu deține suveranitate asupra zonei, iar măsurile care au fost propuse includ devierea navelor cu 50 de mile față de zonele cu alge dense, dar și pescuitul interzis cu paragate în timpul sezonului de reproducere al broaștelor țestoase.

