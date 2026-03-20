Antreprenorii de pe litoral caută 20.000 de angajați pentru noul sezon estival. Ce salarii sunt oferite pentru cameriste, recepționere și chelneri

Administratorii de hoteluri şi restaurante de pe litoral ar avea nevoie de 20.000 de angajați în acest sezon estival, dar românii nu prea se înghesuie, iar varianta cu personalul din Asia este sub semnul întrebării din cauza războiului din Orient care dă peste cap zborurile peste zona de conflict.

Anul trecut, aproape 6.000 de angajaţi din Asia şi Africa au lucrat pe litoralul nostru, conform datelor de la Inspectoratul General pentru Imigrări. Și, tocmai pentru că acum intuiau cumva această criză, managerii hotelurilor de la mare au început recrutările mai devreme anul acesta, potrivit Observator TV.

  • „Am început mai devreme. Avem norocul acesta de a găsi alt personal, în momentul acesta, dar cu toate astea cameriste nu am găsit. Cel puţin 14-15 cameriste. Avem 60-70% din ele. Mai avem nevoie la bucătărie de personal mult şi ospătari. Nici pe recepţie nu avem tot personalul”, a declarat Oana Olteanu, manager hotel.
  • „Sezonul ne bate la uşă, să spunem aşa, cu paşi repezi şi atunci trebuie să ne reîntregim echipa pentru ezonul estival. Este din ce in ce mai greu pentru că dorinţa de a munci nu mai este atât de mare cum era înainte”, a spus Costina Balea, manager de hotel.

Așadar, turiştii care vor să meargă la mare de 1 Mai ar putea avea parte de surprize neplăcute, deoarece unele hoteluri şi restaurante ar putea avea personal insuficient.

  • „Conflictul din Orientul Mijlociu împiedică aducerea la timp a celor care lucrau pe litoral, care aveau vize. Cu siguranţă va fi un pic afectat începutul de sezon”, a spus Cristian Bărhălescu, preşedintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) Sud-Est.
  • „50% sunt români, 50% sunt străini. Noi am vorbit, avem nişte contracte semnate, ei vor veni. Nu contează, s-a scumpit, asta e viaţa, o să plătim”, a spus Matei Datcu, manager de cherhana.

În ofertele de angajări, cel mare salariu este trecut la şeful de sală, în medie, 10.000 de lei, iar cameristele, recepţionerele şi chelnerii sunt plătiţi, în medie, cu 4.500 de lei pe lună.

Dar, pe lângă salariile stabilite cu noii angajați, unii patroni oferă cazare și mese zilnice. Mai mult, îi lasă pe chelneri și ospătari să ia tot bacșișul de la clienți, iar acest lucru le-ar putea chiar dubla veniturile.

În 2025, investitorii din turism s-au plâns de un sezon deastruos pe litoral, în timp ce Bulgaria a înregistrat un record de turişti români: aproximativ un milion de oameni.

