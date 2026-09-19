Ion Cristoiu: Motivele pentru care Ilie Bolojan vrea ca Guvernul Siegfried Mureșan să cadă în Parlament

„Nu cred că a scăpat vreunui observator faptul că presa de partid și de stat a lui Ilie Bolojan, mai precis cea finanțată de premierul demis din bani publici, a lansat în zilele din urmă teoria luării prin surprindere a PNL și a UDMR și a USR prin desemnarea lui Siegfried Mureșan”, își începe publicistul Ion Cristoiu jurnalul zilnic.

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„O mână de ajutor în afirmarea, în dezvoltarea acestei teorii, a dat-o și liderul AUR, George Simion, care, brusc, conspiraționist de tik tok, susține peste tot că, de fapt, e o înțelegere între Nicușor Dan și PSD, ca Guvernul Siegfried Mureșan să cadă cu zgomot în Parlament, pentru ca Nicușor Dan să desemneze, în sfârșit, pe Sorin Grindeanu. După părerea mea, un infantilism, pentru că, un lider politic nu se lansează în aceste tochituri analistice. Deci, teoria susținută atât de suveraniști, cât și de tefeliști este faptul că Nicușor Dan a dat o lovitură, pentru că a luat prin surprindere alianța încă nedesăvârșită oficial PNL-USR-UDMR, prin desemnarea lui Siegfried Mureșan.

Am arătat în mai multe rânduri, ba chiar și înainte de desemnare, că Nicușor Dan nu avea altă soluție decât desemnarea candidatului PNL-UDMR-USR. Aceasta, deoarece Nicușor Dan nu-și putea îngădui după atâtea luni în care l-a lăsat pe Ilie Bolojan premier să împartă friptura, împreună cu UDMR și USR, imaginați-vă ce ar fi însemnat dacă, după consultări, ar fi ieșit și ar fi spus că nu e nicio soluție, că rămâne în continuare acest Guvern tarator prin destinul României și, evident, având în vedere că Constituția îl obligă să desemneze candidatul cu cele mai mari șanse să treacă, a ales pe candidatul grupării de dreapta, deoarece cele trei partide însumează 171 de voturi în Parlament. Nu 233, dar 171. În timp ce PSD are numai 127. Și, evident, pe cine putea să propună, să repete scandalul Veștea punându-l pe Alexandru Nazare? Că așa susține presa de partid și de stat: că PNL se aștepta să fie pus Alexandru Nazare. Păi, candidatul, oferta PNL-USR-UDMR este Siegfried Mureșan. În 23 iunie, s-au dus la consultări, cu Siegfried Mureșan, el a ținut apoi discursuri publice în care a spus că el e gata să preia puterea și că va duce România pe și mai mari culmi decât a dus-o Ceaușescu, nu au dat înapoi de atunci, iar la consultările de acum au susținut cu îndârjire pe Siegfried Mureșan.

În spatele acestei diversiuni, se ascunde însă interesul lui Ilie Bolojan ca acest Guvern să ajungă în Parlament și să nu treacă. Care ar fi motivele? Unul și cel mai important: faptul că, dacă Guvernul este învestit, Ilie Bolojan pleacă din funcția de premier. 2 – Un Siegfried Mureșan, lider PNL premier, poate ridica mari probleme simplului președinte de partid care rămâne Ilie Bolojan. Și cel mai important – Ilie Bolojan are interesul unui guvern minoritar PSD pentru că el, cea mai bună postură a sa este cea de opoziție în vederea alegerilor, la un guvern PSD. Deci, din acest punct de vedere, Ilie Bolojan este cel în spatele tuturor diversiunilor, pentru ca acest Guvern să cadă cu zgomot în Parlament”, continuă scriitorul.