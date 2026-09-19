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Trump a semnat legea care lovește Rusia cu noi sancțiuni. „Flota fantomă” a lui Putin, vânată de americani

Trump a semnat legea care lovește Rusia cu noi sancțiuni. „Flota fantomă” a lui Putin, vânată de americani
Trump a semnat legea care lovește Rusia
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Președintele Donald Trump a semnat legea care lovește Rusia cu unele dintre cele mai aspre sancțiuni impuse până acum. Denumită „Legea Lindsey O. Graham privind sancțiunile împotriva Rusiei și Iranului din 2026”, după senatorul republican Lindsey Graham, aceastaa îi oferă liderului de la Casa Albă puterea de a impune tarife de până la 100% celor mai mari cumpărători de petrol și gaze rusești.

Principalii clienți ai Moscovei sunt China și India, ceea ce înseamnă că marile puteri din BRICS sunt în centrul noilor măsuri.

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Ce prevede noua lege

Camera Reprezentanților a adoptat legea, miercuri, cu 262 de voturi pentru și 159 împotrivă. În august, trecuse august și de Senat, iar vineri noaptea (ora României) a fost promulgată de Trump.

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Una dintre cele mai importante prevederi îi permite președintelui SUA să impună tarife de până la 100% asupra mărfurilor provenite din statele care se numără printre cei mai mari cinci importatori de petrol și gaze naturale rusești. Măsura nu înseamnă că tarifele de 100% intră automat în vigoare pentru toate aceste țări, legea oferindu-i lui Trump o marjă importantă de decizie în aplicarea lor.

Cele mai expuse sunt China și India, două economii uriașe și parteneri comerciali importanți ai Statelor Unite și, deopotrivă, ai Rusiei.

Datele Centrului pentru Cercetare în Energie și Aer Curat (CREA) arată că, de la introducerea embargoului european asupra petrolului rusesc, în decembrie 2022, și până la sfârșitul lunii august 2026, China a cumpărat 50% din exporturile de țiței ale Rusiei, iar India, 37%. Turcia și Uniunea Europeană au cumpărat fiecare aproximativ 5%.

Trump a pus și Iranul pe listă

Legea prevede și excepții, inclusiv pentru statele care importă mai puțin de 15% din necesarul lor de gaze naturale din Rusia și iau măsuri pentru reducerea acestei dependențe. De asemenea, președintele american dispune de posibilitatea unor derogări legate de interesele de securitate națională ale SUA.

Pachetul nu se limitează la cumpărătorii de energie rusească. Sunt vizate sectoarele energetic și de apărare ale Rusiei, instituții financiare, oficiali de rang înalt și rețeaua de petroliere cunoscută drept „flota fantomă”, folosită pentru transportul petrolului rusesc și ocolirea restricțiilor occidentale.

Măsurile urmăresc reducerea veniturilor Moscovei.

La solicitarea Administrației Trump, pachetul legislativ include și extinderea sancțiunilor împotriva Iranului, inclusiv în domeniile energiei și armamentului. Includerea Iranului a făcut parte din compromisul politic care a permis avansarea legii în Congres.

Legea, în onoarea lui Lindsey Graham

Actul legislativ a fost redenumit în onoarea senatorului republican Lindsey Graham, unul dintre principalii săi susținători și unul dintre cei mai vocali apărători ai Ucrainei în Congresul american.

Graham a murit pe 11 iulie 2026, la vârsta de 71 de ani, la scurt timp după întoarcerea dintr-o vizită la Kiev. Potrivit constatărilor preliminare ale medicului legist, acesta a suferit o disecție de aortă provocată de o boală cardiovasculară arteriosclerotică.

Înainte de moartea sa, senatorul făcuse presiuni timp de mai multe luni pentru adoptarea unor sancțiuni mult mai dure împotriva Rusiei și a statelor care continuă să cumpere energie furnizată de Moscova.

La momentul respectiv, Volodimir Zelenski a salutat adoptarea proiectului în Camera Reprezentanților. Zelenski a subliniat și caracterul simbolic al momentului: Camera a aprobat legea în noaptea unui nou atac rusesc asupra Ucrainei cu rachete balistice și drone.

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