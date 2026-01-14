Prima pagină » Actualitate » Maria Buză face dezvăluiri despre fiul său. ”Și nu e zi să treacă să nu îi spun asta”

14 ian. 2026, 15:30, Actualitate
Maria Buză, în vârstă de 56 de ani, a făcut dezvăluiri despre Andrei, băiatul pe care îl are din mariajul cu George Pătrașcu.

Actrița Maria Buză este căsătorită, de mulți ani, cu George Pătrașcu. Cei doi au împreună un băiat, Andrei. La nașterea acestuia, Maria Buză a trecut printr-un moment de cumpănă: medicii l-au pus pe soțul vedetei să aleagă între ea și băiatul lor. Maria Buză și George Pătrașcu au peste 20 de ani de căsătorie.

Maria Buză a vorbit despre fiul său într-un interviu pe care l-a acordat revistei Viva.

Maria Buză face dezvăluiri despre fiul său. ”Are doar 23 de ani, dar este foarte matur și responsabil pentru vârsta lui, iar asta face ca eu să fiu o mamă fericită și împlinită”

”Îl ador! Și nu e zi să treacă să nu îi spun asta! Suntem aceeași zodie: Pești. Este un copil sensibil și bun la suflet. Are doar 23 de ani, dar este foarte matur și responsabil pentru vârsta lui, iar asta face ca eu să fiu o mamă fericită și împlinită! Gândul meu, când sunt departe, este întotdeauna la el. Atentă și grijulie ca orice mamă. Sunt confidenta lui. Ne sfătuim întotdeauna când avem nevoie de asta. De cele mai multe ori, soluțiile și concluziile cele mai bune sunt ale lui. Relaxată?! Exact asta îmi spune în fiecare zi: „Mama, vreau să fii relaxată, liniștită și să te ocupi de tine. Sunt mare de-acum. Pot să îmi port singur de grijă”. Copilul meu drag”, a mărturisit Maria Buză.

Andrei a studiat pianul, însă nu a ales calea muziii, ci s-a îndreptat spre turism:

”Andrei este foarte talentat. A studiat pianul acasă timp de vreo doi ani și mi-aș fi dorit să continue, dar visul meu frumos pentru el s-a spulberat numaidecât și aia a fost. Atât. A fost dorința mea să studieze pianul, să facă muzică, dar George a fost de altă părere, nu că nu ar fi avut talent. Te apuci de muzică, aia faci, studiezi toată ziua și înveți. Iar studiezi, iar înveți. Este foarte greu, iar satisfacțiile nu sunt pe măsura muncii. Pentru Andrei a fost o fericire! A scăpat! Acum este, așa cum îmi place mie să spun, sprijinul nostru, „stâlpul casei”. Se îngrijește de noi, de casă, de tot. Este un copil minunat! Și el este la fel de ocupat și, la fel ca noi, tânjește după o vacanță și mai mult timp petrecut cu prietenii”.

