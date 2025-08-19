Marian Godină i-a făcut plângere penală deputatului Dan Tănasă(AUR) pentru „incitarea la violenţă, ură sau discriminare”

Cunoscutul om al legii, devenit influencer, Marian Godină, i-a făcut plângere penală deputatul AUR, dan Tănasă, pentru „incitare la violență, ură sau discriminare”.

Deputatul AUR a postat un îndemn pe pagina sa de facebook în care îi îndeamnă pe români să refuze serviciile oferite de persoanele care nu au origini românești.

„În data de 19.08.2025, pe pagina dumnealui de Facebook, domnul TANASA DAN a postat următorul text: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!” Prin textul de mai sus, dl Tănasă incită în mod clar la discriminarea muncitorilor din Asia și Africa.”

Godină motivează plângerea prin faptul că deputatul încalcă cu bună știință Art. 369 din Codul Penal

„Ca să nu las pe alții ceea ce pot face și eu, am formulat o plângere penală împotriva deputatului aur Dan Tanasă pentru săvârșirea infracțiunii de „Incitarea la violenţă, ură sau discriminare” prevăzute de art 369 din Codul Penal. Formulez prezenta: PLÂNGERE PENALĂ Împotriva numitului TĂNASĂ DAN, menbru al Parlamentului României, din partea partidului AUR pentru săvârșirea infracțiunii de „Incitarea la violenţă, ură sau discriminare” faptă prevăzută și pedepsită de art. 369 din Codul Penal”, scrie Godină pe facebook.

