Prima pagină » Actualitate » Marian, un șofer roman de TIR, a murit strivit de propria încărcătură colosală. Comunitatea locală este bulversată

22 nov. 2025, 10:54, Actualitate
Marian Marin Broască, un șofer român de TIR în vârstă de 51 de ani, tată a doi copii și rezident de ani buni în localitatea Atripalda din provincia italiană Avellino (regiunea Campania), și-a pierdut viața joi, 20 noiembrie 2025, într-un mod cumplit pe o șosea din sudul Italiei, publică Rotalianul.

Românul nostru a murit strivit chiar de încărcătura pe care o transporta, în timp ce se afla la muncă, relatează Avellino Today. Accidentul mortal a avut loc pe șoseaua provincială 335, în dreptul magazinului „Handy Fai da te”, pe teritoriul localității Marcianise din provincia Caserta.

Marian Broască se afla la volanul unui TIR încărcat cu blocuri masive de beton. În împrejurări care urmează să fie pe deplin clarificate de anchetatori, marfa s-a dezechilibrat și a trecut din zona de încărcare în cabina vehiculului, lovindu-l în plin pe șofer.

Primele reconstituiri indică faptul că, posibil în urma unei frânări bruște și a unei fixări necorespunzătoare a blocurilor de beton, încărcătura ar fi alunecat din compartimentul de marfă și s-ar fi prăbușit în interiorul cabinei.

Marian a fost strivit de încărcătură

Șoferul a rămas prins sub greutatea blocurilor de ciment, fără nicio șansă de scăpare. Impactul a fost atât de violent, încât pentru Marian nu a mai existat nicio posibilitate de salvare.

La fața locului au intervenit imediat echipaje ale poliției locale din Marcianise, care au început efectuarea măsurătorilor și a cercetărilor necesare pentru a reconstitui cu exactitate dinamica tragediei.

Două echipe de pompieri, una din Caserta și cealaltă din Marcianise, au ajuns rapid la locul accidentului, acționând cu ajutorul unei macarale pentru a ridica blocurile de beton și a elibera cabina TIR-ului.

Medicii de pe ambulanța serviciului de urgență 118 nu au putut decât să constate decesul bărbatului.

În Atripalda, acolo unde Marian Broască locuia împreună cu soția și cei doi copii ai lor, vestea morții sale a căzut ca un trăsnet.

Poliția și procurorii încearcă să stabilească de ce încărcătura de beton și-a pierdut stabilitatea, dacă au fost respectate toate normele de siguranță privind fixarea și transportul blocurilor și ce anume a transformat un drum obișnuit de muncă într-o tragedie ireversibilă.

Dincolo de răspunsurile tehnice și juridice, rămâne însă o realitate crudă: un nume – Marian Marin Broască, o vârstă – 51 de ani –, o familie care nu își va mai vedea tatăl și un gol care apasă greu, preia Rotalianul.

