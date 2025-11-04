Prima pagină » Actualitate » ULTIMELE cuvinte ale românului prins sub dărâmături la Roma: „Grăbiți-vă, nu mai pot rezista”. Octav Stroici mai avea un an până la pensie

Mihai Tănase
04 nov. 2025, 10:22, Actualitate
Foto: Profimedia images

Tragedia în care Octav Stroici, muncitorul român a murit prins sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti din Roma, a generat un val de revoltă și emoții în comunitatea românească din Italia. Suceveanul de 66 de ani care și-a petrecut ultimele clipe de viață sub dărămăturile turnului medieval Torre dei Conti lucra de o viață în construcții și mai avea doar un an până când urma să pune „mistria-n cui” și să se pensioneze.

Comunitatea românească din Italia este în stare de șoc după tragedia cumplită în care un român de 66 de ani, originar din Suceava, a murit la Roma după ce o parte din structura internă a turnului medieval Torre dei Conti, situat în apropiere de Colosseum, s-a prăbușit în timpul unor lucrări de restaurare.

Tragedia s-a produs luni, iar operațiunea de salvare a durat mai bine de 11 ore, timp în care bărbatul a comunicat neîncetat cu pompierii italieni. Potrivit publicației La Repubblica, Octav Stroici a rămas conștient ore în șir sub moloz, rugându-i pe pompieri să grăbească operațiunea de salvare.

 „Grăbiți-vă, nu mă pot mișca, nu mai pot rezista, salvați-mă!”, ar fi strigat cu ultimele forțe muncitorul român.

Foto: Profimedia images

Foto: Profimedia images

Operațiunea de salvare a fost una dintre cele mai complexe derulate vreodată în centrul Romei. Peste 60 de pompieri au săpat cu mâinile goale și au folosit o pompă uriașă de aspirare a molozului, supranumită „Elephant”, pentru a ajunge la bărbatul prins la un metru și jumătate sub nivelul solului.

„O mișcare greșită și totul s-ar fi prăbușit din nou”, a declarat unul dintre salvatorii prezenți la locul tragediei.

Soția și fiica lui Octav, martore la tragedie

Soția lui Octav, Mariana, și fiica lor, Alina, au stat ore întregi lângă ruine, cu mâinile împreunate, așteptând vești. Alături de ele s-au aflat primarul Romei, Roberto Gualtieri, ministrul Culturii, Alessandro Giuli, și ambasadoarea României în Italia, Gabriela Dancău.

Când salvatorii au reușit, în sfârșit, să-l scoată dintre dărâmături, Octav era încă în viață, dar în stare critică. A fost transportat de urgență la spitalul Policlinico Umberto I, unde medicii au încercat ore întregi să-l stabilizeze.

Foto: Profimedia images

Foto: Profimedia images

„Să sperăm”, a fost singurul cuvânt rostit de echipa medicală înainte ca ambulanța să plece spre spital.

Octav Stroici era un muncitor cu experiență, stabilit în Italia de mulți ani. Lucra pentru compania EdilErica, specializată în restaurarea monumentelor istorice, și participa la reabilitarea turnului Torre dei Conti – un proiect finanțat prin fonduri PNRR, în valoare de aproape 7 milioane de euro.

„Ajunge cu munca, Octav mai avea doar un an până la pensie. Ar fi putut să se înscrie la șomaj, dar a continuat să lucreze. Acum va trebui să mă asculte… Important este să se recupereze”, spunea soția sa, Mariana, cu câteva ore înainte de aflarea veștii fatale.

Fiica lui, Alina, a sperat până în ultima clipă că tatăl ei va fi salvat: „Va fi o noapte lungă, dar l-am văzut revenind la viață. Tata luptă. Luptă și va lupta.”

Câteva ore mai târziu, medicii de la spitalul Umberto I au confirmat vestea tragică. Din păcate, Octav Stroici nu a supraviețuit.

