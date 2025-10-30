Marie, o polițistă ca orice poliţistă din Marea Britanie, s-a dat drept „vânătoare de pedofili” și a șantajat un suspect pe care îl arestase, încercând să-și acopere datoriile la jocurile de noroc. Marie Thompson, în vârstă de 29 de ani, care era agent de poliție în Doncaster, a fost condamnată la peste trei ani de închisoare după ce a folosit o adresă de e-mail falsă pentru a cere 3,500 de lire sterline de la un bărbat pe care l-a arestat în 2022, potrivit The Telegraph.

Polițista a fost condamnată joi, 30 octombrie, la 40 de luni de închisoare după ce a pledat vinovată de șantaj și obstrucționarea justiției. O anchetă internă a poliției din South Yorkshire, un comitat din nord-estul Angliei, a dezvăluit că aceasta a șantajat un suspect într-unul dintre cazurile sale și apoi a încercat să-și acopere urmele.

Șantajul dependenților

Instanța a aflat că polițista era responsabilă de o anchetă a Poliției din South Yorkshire privind un bărbat, pe care l-a arestat în octombrie 2022 sub suspiciunea de posesie de imagini indecente cu copii. El a fost audiat, iar ulterior eliberat. Tentativa de șantaj Procurorii susțin că bărbatul a primit apoi un e-mail prin care i se cerea să vireze 3.500 de lire sterline într-un cont bancar, fiindu-i furnizate numărul contului și codul bancar. E-mailul era semnat „vânătorii de pedofili” și spunea că plata „va asigura că informațiile vor rămâne între noi și dumneavoastră”.

Mesajul spunea:

„Ni s-a transmis informația că ați fost arestat pentru activități media care implică copii. Ca organizație care lucrează pentru a proteja copiii de persoane ca dumneavoastră, vă rugăm să ne faceți o donație”

Mai târziu, în aceeași zi, partenera bărbatului a primit un mesaj text în care i se cerea să răspundă până la sfârșitul zilei. Cei doi nu au plătit suma cerută și au raportat incidentul la poliție, exact agentei Marie Thompson.

Marie a spus că va investiga problema, dar a precizat, în fals, în raportul întocmit că aceștia nu au vrut să depună o plângere. Ancheta a fost închisă, iar polițista l-a mințit pe bărbatul șantajat spunându-i că expeditorul e-mailului și al mesajului text nu a putut fi identificat.

Marie Thompson a părăsit echipa respectivă în martie 2023, iar cazurile sale au fost transferate către un alt polițist. Ofițerul care a preluat cazul a verificat numărul din mesajul text trimis către partenera bărbatului și a descoperit că era același număr pe care Marie Thompson îl folosise în formularul de verificare al poliției. Iar de aici s-a aflat întreg adevărul. Ea a fost arestată în octombrie 2023 și suspendată imediat din funcție.