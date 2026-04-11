Prima pagină » Actualitate » Marine Le Pen, întâlnire discretă cu cel mai bogat om din Franţa și șefii marilor companii. Mediul de afaceri îi întoarce spatele președintelui Macron

Marine Le Pen, întâlnire discretă cu cel mai bogat om din Franţa și șefii marilor companii. Mediul de afaceri îi întoarce spatele președintelui Macron

Marine Le Pen, întâlnire discretă cu cel mai bogat om din Franţa și șefii marilor companii. Mediul de afaceri îi întoarce spatele președintelui Macron
Marine Le Pen, întâlnire discretă cu cel mai bogat om din Franţa / Sursa FOTO: Profimedia

O dezvăluire făcută de prestigioasa publicație Politico pune pe jar clasa politică de la Paris. Potrivit sursei citate, Marine Le Pen, una dintre figurile centrale ale Franței și posibil viitor candidat cu șanse mari la alegerile prezidențiale a participat la o întâlnire discretă cu cei mai influenți oameni de afaceri din Hexagon.

Marți, 7 aprilie, Le Pen a cinat alături de cel mai bogat om din Franța și câțiva dintre șefii marilor companii din țară, dezvăluie Politico.

Mediul de afaceri din Franța schimbă macazul

Printre cei care au luat parte la această întâlnire s-a numărat și Bernard Arnault, șeful gigantului de lux LVMH, considerat cel mai bogat francez. De asemenea, a fost prezent și Patrick Pouyanné, CEO al TotalEnergies, dar și alți directori executivi. Toți au reprezentat companii incluse în indicele bursier CAC40 (cele mai puternic firme franceze ale momentului). Aici îi enumerăm pe Catherine MacGregor – CEO Engie, și Sebastien Bazin – CEO grupul hotelier Accor. Au mai fost Cyrille Bolloré – fiul miliardarului conservator Vincent Bolloré și Henri de Castries – ex-CEO al AXA Asigurări.

Întâlnirea arată o schimbare importantă în relația dintre mediul corporatist francez și partidul de extremă dreaptă Rassemblement National. În trecut, formațiunea condusă de Marine Le Pen era privită cu rezerve de către marile companii. Ani de zile, afaceriștii au fost reticenți față de RN, mai ales din cauza pozițiilor economice fluctuante ale partidului. De altfel, în 2017, Arnault își exprima public sprijinul pentru Emmanuel Macron în detrimentul lui Le Pen. Până de curând, el a evitat orice contact direct cu reprezentanții RN.

Informațiile privind cina de marți seară au fost dezvăluite publicației Politico de un politician important din cadrul RN. Ele au fost confirmate de doi directori care lucrează pentru companiile prezente la întâlnirea cu Le Pen. Cu toții au vorbit sub protecția anonimatului.

Formațiunea condusă de Le Pen a evitat să comenteze subiectul, la fel și purtătorul de cuvânt al gigantului de lux LVMH. În schimb, un oficial al companiei Engie, a precizat că politica firmei este de a discuta cu reprezentanţii tuturor partidelor politice.

Ce indică sondajele din Franța

Contextul politic actual este deosebit de tulbure și poate din acest motiv asistăm la o recalibrare a relațiilor. Marine Le Pen și Jordan Bardella, președintele RN, conduc în sondajele de opinie înaintea alegerilor prezidențiale din 2027. Din acest motiv, scrie Politico, liderii de afaceri din Franța aleg să caute dialog cu favoriții poporului și să își protejeze interesele economice.

În acest sens, chiar Patrick Pouyanné a sugerat, de curând, că mediul de business din Franța ar trebui să discute și cu extrema dreaptă. De ce? „Pentru a introduce un pic de realism într-o dezbatere politică confuză şi iluzorie”, a menționat el.

Întâlnirea dintre Marine Le Pen și marii afaceriști ai Franței a avut loc la Restaurantul „Drouant”, un local exclusivist din Paris. Peste 10 directori executivi de la cele mai importante companii au răspuns prezent.

