Prima pagină » Știri externe » Soții Macron l-au vizitat pe Papa Leon la Vatican. Ce preocupări comune au președintele francez și Suveranul Pontif

Emmanuel Macron s-a întâlnit, vineri, cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican, aceasta fiind prima audiență privată a președintelui francez cu Suveranul Pontif originar din Chicago, relatează France 24. Întâlnirea a avut loc pe fondul declarațiilor formulate în ultimele zile de către liderul de la Elysee și liderul Bisericii Romano-Catolice la adresa președintelui american Donald Trump, cu privire la războiul din Orientul Mijlociu, care a început cu atacurile americano-israeliene asupra Iranului.

Vezi galeria foto
4 poze

Președintele francez și soția sa, Brigitte Macron, au sosit de joi la Roma și au fost surprinși pe străzile capitalei italiene de susținători.

Sursă foto: ANSA/FABIO FRUSTACI

Vineri, cuplul prezidențial s-a întâlnit cu Suveranul Pontif și cu secretarul de stat al Vaticanului, Pietro Parolin.

Potrivit France 24, criza din Orientul Mijlociu a dominat întâlnirea dintre Macron și liderul celor 1,4 miliarde de catolici din lume. Președintele francez s-a concentrat în special asupra Libanului, unde atacurile mortale ale Israelului au pus în pericol armistițiul temporar încheiat săptămâna aceasta între SUA și Iran.

Leon al XIV-lea a vizitat Libanul la sfârșitul anului trecut, în cadrul primei sale călătorii în străinătate, care a inclus și Turcia, și s-a rugat în repetate rânduri pentru victimele conflictului de acolo.

Macron a lansat, de asemenea, numeroase apeluri pentru ca Libanul să fie inclus în acordul de încetare a focului.

Joi seara, el a discutat despre conflict cu reprezentanții comunității catolice Sant’Egidio, un canal diplomatic informal al Sfântului Scaun, foarte activ în chestiuni legate de Orientul Mijlociu și de ajutor umanitar.

„Macron este un om al păcii” și „poate face multe” pentru a „sprijini” autoritățile libaneze, a declarat reporterilor fondatorul comunității, Andrea Riccardi, adăugând că Libanul „nu trebuie lăsat singur”.

În ultimele zile, atât Macron, cât și suveranul papal s-au pronunțat împotriva acțiunilor președintelui american Donald Trump în legătură cu războiul, care a început cu atacurile Israelului și ale Statelor Unite asupra Iranului.

Papa Leon a condamnat amenințările la adresa țintelor civile, numindu-le „inacceptabile” – fără a-l menționa pe Trump pe nume –, în timp ce Macron a afirmat că „se vorbește prea mult și totul este haotic”.

Atât suveranul Pontif, cât și Macron au salutat armistițiul și au îndemnat la o soluție diplomatică pentru acest război, care s-a extins în Orientul Mijlociu și a zguduit economia globală.

Guvernul american a negat, joi, informația potrivit căreia ambasadorul Vaticanului în SUA ar fi fost convocat în ianuarie pentru a primi o mustrare „aspră” în legătură cu un discurs al papei în care acesta condamna „diplomația bazată pe forță”, remarci considerate de mulți ca fiind îndreptate împotriva administrației Trump.

O sursă diplomatică a declarat că se așteaptă ca Macron să-l invite oficial pe papă în Franța.

Deși a vizitat Franța de trei ori – la Strasbourg, Marsilia și Ajaccio, în Corsica –,anteriorul Papă, Papa Francisc, nu a efectuat niciodată o vizită de stat în această țară și a refuzat să participe la redeschiderea Catedralei Notre-Dame din Paris în 2024.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Macron cere ca și Libanul să fie inclus „pe deplin“ în armistițiul lui Trump. Reacția Spaniei la anunțul lui Netanyahu

O bucată din Turnul Eiffel se scoate la vânzare. Cât ar putea să plătească colecționarii pentru acest fragment rar scos la licitație

Papa Leon al XIV-lea salută acordul de încetare a focului din Orientul Mijlociu

Recomandarea video

Citește și

LIVE 🚨 Armistițiu în Iran: Trump critică Iranul pentru proasta gestionare din Ormuz: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!”
18:15
🚨 Armistițiu în Iran: Trump critică Iranul pentru proasta gestionare din Ormuz: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!”
FLASH NEWS JD Vance este în drum spre Pakistan, pentru negocieri cu Iranul. Ce avertizează vicepreședintele. Măsuri sporite de securitate în Islamabad
18:08
JD Vance este în drum spre Pakistan, pentru negocieri cu Iranul. Ce avertizează vicepreședintele. Măsuri sporite de securitate în Islamabad
ALEGERI Orbán conduce Ungaria din 2010, dar pierde în sondaje tot de atâta vreme. Cum arată ultimele cifre pentru votul de duminică
16:26
Orbán conduce Ungaria din 2010, dar pierde în sondaje tot de atâta vreme. Cum arată ultimele cifre pentru votul de duminică
FLASH NEWS Șeful NATO explică de ce l-a numit „tati” pe Trump, la un summit de anul trecut. „O să trăiesc cu asta pentru tot restul vieții”
14:31
Șeful NATO explică de ce l-a numit „tati” pe Trump, la un summit de anul trecut. „O să trăiesc cu asta pentru tot restul vieții”
FLASH NEWS Americanii ar putea asista la confruntarea secolului: Fiul lui Biden îi provoacă pe fiii lui Trump la o luptă în cușcă. Când ar avea loc
13:45
Americanii ar putea asista la confruntarea secolului: Fiul lui Biden îi provoacă pe fiii lui Trump la o luptă în cușcă. Când ar avea loc
FLASH NEWS Reuters: Șeful NATO, Mark Rutte, le-a transmis aliaților că Trump dorește angajamente „concrete“ privind Strâmtoarea Ormuz în câteva zile
12:54
Reuters: Șeful NATO, Mark Rutte, le-a transmis aliaților că Trump dorește angajamente „concrete“ privind Strâmtoarea Ormuz în câteva zile
Mediafax
Vești rele pentru turiștii obezi! Aceștia nu mai au voie pe măgăruși în Santorini
Digi24
De ce ar putea armistițiul din Iran să ducă la un dezastru: Capcana în care SUA au fost prinse 12 ani și în care riscă să cadă din nou
Cancan.ro
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Prosport.ro
Gestul neașteptat al miliardarului Savvidis pentru Răzvan Lucescu. Cu cine s-a trezit la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Adevarul
Cine a câștigat și cine a pierdut în negocierea pentru șefii parchetelor. Fost consilier prezidențial: „Putem specula că în pachet au intrat și șefii serviciilor”
Mediafax
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element din camerele de hotel
Click
Locul din România unde primăvara arată spectaculos. Poți admira magnolii rare, vechi de un secol
Digi24
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii aviatorului american dispărut în Iran
Cancan.ro
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Descopera.ro
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit unde s-ar fi putut ascunde apa pe Lună

Cele mai noi

Trimite acest link pe