Emmanuel Macron s-a întâlnit, vineri, cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican, aceasta fiind prima audiență privată a președintelui francez cu Suveranul Pontif originar din Chicago, relatează France 24. Întâlnirea a avut loc pe fondul declarațiilor formulate în ultimele zile de către liderul de la Elysee și liderul Bisericii Romano-Catolice la adresa președintelui american Donald Trump, cu privire la războiul din Orientul Mijlociu, care a început cu atacurile americano-israeliene asupra Iranului.

Președintele francez și soția sa, Brigitte Macron, au sosit de joi la Roma și au fost surprinși pe străzile capitalei italiene de susținători.

Vineri, cuplul prezidențial s-a întâlnit cu Suveranul Pontif și cu secretarul de stat al Vaticanului, Pietro Parolin.

Potrivit France 24, criza din Orientul Mijlociu a dominat întâlnirea dintre Macron și liderul celor 1,4 miliarde de catolici din lume. Președintele francez s-a concentrat în special asupra Libanului, unde atacurile mortale ale Israelului au pus în pericol armistițiul temporar încheiat săptămâna aceasta între SUA și Iran.

Leon al XIV-lea a vizitat Libanul la sfârșitul anului trecut, în cadrul primei sale călătorii în străinătate, care a inclus și Turcia, și s-a rugat în repetate rânduri pentru victimele conflictului de acolo.

Macron a lansat, de asemenea, numeroase apeluri pentru ca Libanul să fie inclus în acordul de încetare a focului.

Joi seara, el a discutat despre conflict cu reprezentanții comunității catolice Sant’Egidio, un canal diplomatic informal al Sfântului Scaun, foarte activ în chestiuni legate de Orientul Mijlociu și de ajutor umanitar.

„Macron este un om al păcii” și „poate face multe” pentru a „sprijini” autoritățile libaneze, a declarat reporterilor fondatorul comunității, Andrea Riccardi, adăugând că Libanul „nu trebuie lăsat singur”.

În ultimele zile, atât Macron, cât și suveranul papal s-au pronunțat împotriva acțiunilor președintelui american Donald Trump în legătură cu războiul, care a început cu atacurile Israelului și ale Statelor Unite asupra Iranului.

Papa Leon a condamnat amenințările la adresa țintelor civile, numindu-le „inacceptabile” – fără a-l menționa pe Trump pe nume –, în timp ce Macron a afirmat că „se vorbește prea mult și totul este haotic”.

Atât suveranul Pontif, cât și Macron au salutat armistițiul și au îndemnat la o soluție diplomatică pentru acest război, care s-a extins în Orientul Mijlociu și a zguduit economia globală.

Guvernul american a negat, joi, informația potrivit căreia ambasadorul Vaticanului în SUA ar fi fost convocat în ianuarie pentru a primi o mustrare „aspră” în legătură cu un discurs al papei în care acesta condamna „diplomația bazată pe forță”, remarci considerate de mulți ca fiind îndreptate împotriva administrației Trump.

O sursă diplomatică a declarat că se așteaptă ca Macron să-l invite oficial pe papă în Franța.

Deși a vizitat Franța de trei ori – la Strasbourg, Marsilia și Ajaccio, în Corsica –,anteriorul Papă, Papa Francisc, nu a efectuat niciodată o vizită de stat în această țară și a refuzat să participe la redeschiderea Catedralei Notre-Dame din Paris în 2024.

