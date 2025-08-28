Prima pagină » Actualitate » Marius Budăi, revoltă pe tema CASS impusă mamelor și pensionarilor: „Sarcina nu e un LUX”

Bianca Dogaru
28 aug. 2025, 10:54, Actualitate
Fostul ministru al Muncii propune ca pensionarii să fie scutiți de CASS până la pensii de 4.000 de lei, iar mamele însărcinate și cele aflate în concediu de creștere a copilului să nu mai plătească deloc contribuția la sănătate.
Într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook, Marius Budăi propune ca mamele însărcinate și cele aflate în concediu de creștere copil să nu mai fie obligate la plata CASS.
„Scutirea de CASS pentru mamele însărcinate care își cresc copiii și sunt în perioada în care beneficiază de ICC (indemnizație de creștere a copilului).
Sarcina nu este un lux. Sănătatea mamei și a copilului trebuie să fie o prioritate, nu o povară financiară.”
De asemenea, el cere ridicarea plafonului pentru pensionarii care plătesc CASS de la 3.000 la 4.000 de lei sau chiar eliminarea totală a contribuției.
„Ridicarea plafonului pentru pensionarii care plătesc CASS de la 3.000 la 4.000 de lei, dacă nu chiar eliminarea totală a contribuției.
Mulți seniori trăiesc cu venituri modeste, dar ajung să plătească taxe nedrepte doar pentru că au pensii puțin peste un prag nerealist,” a scris Budăi într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Sursa foto: Facebook Marius Budăi

