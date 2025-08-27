Ministrul Justiției reacționează după ce MAGISTRAȚII și-au suspendat activitatea: „Coaliția are obligația să-și finalizeze obiectivele”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri că negocierile din coaliție pe proiectul de lege privind vârsta de pensionare și pensiile de serviciu ale magistraților urmează să continue și există șanse ca acestea să se finalizeze astăzi. Oficialul a subliniat că legea trebuie să fie echitabilă, să respecte principiile de justiție socială și să fie constituțională.

„Mesajul Ministerului Justiţiei a fost întotdeauna unul de dialog, de cooperare instituţională, de seriozitate maximă în abordarea chestiunilor care privesc un serviciu public de interes major pentru societate. Mesajul meu este că orice categorie profesională poate exprima nemulţumiri faţă de anumite politici sau anumite proiecte care vizează statutul acesteia, dar acest lucru trebuie făcut cu respectarea strictă a legii, iar în materia justiţiei, cu asigurarea funcţionalităţii serviciului public, pentru că prioritar este cetăţeanul şi drepturile şi libertăţile acestuia”, a spus ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, într-o intervenţie la Digi24.

Referitor la proiectul de lege, ministrul a explicat că programul de guvernare al actualei coaliții vizează uniformizarea vârstei de pensionare în sistemul public și respectarea unor condiționări pentru atragerea fondurilor europene, prin PNRR.

„În realizarea acestui obiectiv a fost conturat un proiect de lege, au existat dialoguri cu magistraţii. Reamintesc că şi preşedintele României a fost moderator, să zic aşa, în virtutea rolului său constituţional, pentru un astfel de demers. Domnul premier a avut întâlniri cu reprezentanţii magistraţilor, deci a existat dialog. Nu vă pot confirma sau infirma cifrele, pot doar să precizez că ieri a avut loc o întâlnire a liderilor coaliţiei, la care eu nu am participat. A participat şi domnul preşedinte al României. Urmează să mai fie discuţii şi astăzi între liderii coaliţiei, probabil că se va finaliza acest proiect privitor la vârsta de pensionare şi, respectiv, la pensiile de serviciu ale magistraţilor”, a subliniat Marinescu.

Ministrul a subliniat că legea trebuie să respecte proporționalitatea între pensie și îndemnizație, să prevadă o etapizare a vârstei de pensionare și norme tranzitorii care să asigure aplicarea corespunzătoare a legii celor care au deja dreptul la penise.

„Coaliţia are obiectivul de a-şi finaliza măsurile stabilite prin programul de guvernare. Intenţia noastră este să o facem în mod civilizat, prin dialog, iar în măsura în care există proteste, ele trebuie să fie în limitele legii şi respectând interesul fundamental al cetăţeanului”, a precizat ministrul Justiţiei.

Judecătorii instanţelor din ţară au decis să suspende, începând de miercuri, soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

În acest demers li se alătură şi procurorii, care au anunţat că îşi suspendă activitatea, cu unele excepţii care vizează măsuri preventive privative de libertate sau emiterea de ordine de protecţie.

Sursa foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: