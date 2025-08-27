Prima pagină » Actualitate » ATAC în interiorul coaliției. Daniel Zamfir acuză USR că și-a plasat oamenii la Guvern și Senat

Bianca Dogaru
27 aug. 2025, 14:34, Actualitate
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a lansat un atac la adresa USR, acuzând menținerea unor „sinecuri de partid” în cabinetele vicepremierilor cu portofolii și în Senat, în ciuda discuțiilor privind reducerea deficitului bugetar. 

Zamfir susține că, deși se vorbește despre restructurarea cabinetelor miniștrilor și secretarilor de stat, rămân active cabinetele vicepremierilor care dețin deja portofolii. Social-democratul a dat exemplul lui Cristian Seidler, numit secretar de stat în cabinetul vicepremierului Ionuț Moșteanu, pe care l-a catalogat drept „sinecură pentru cineva rămas fără loc de muncă”.

„Acum dacă tot propune ministrul Cseke restructurarea cabinetelor miniștrilor și secretarilor de stat, de ce nu se desființează și cabinetele vicepremierilor care au portofolii? Ministrul de Interne și cel al Apărării au deja cabinete la ministerele pe care le conduc. Toate posturile de secretari de stat, consilieri, secretare și soferii aferenti, la cabinetele vicepremierilor care au portofolii, au fost înființate pentru persoane gen Cristian Seidler de la USR care rămăsese fără loc de muncă și i s-a găsit o sinecură la Stat”, se arată în mesajul publicat de liderul social-democrat.

Acesta a adăugat că situații similare există și la Senat, menționând cazul Cătălinei Bădoiu (USR), despre care afirmă că „nu a părăsit biroul și resursele aferente, deși postul i-a fost desființat încă din ianuarie”.

„Aidoma zgomotului public „fără penali în funcții publice” avem acum „fără sinecurile de partid”, dar sigur, nu când e vorba de ai lor”, a încheiat Zamfir.

