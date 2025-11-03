Dezvăluiri despre Alexandru Deaconu. De la fost fotbalist la Steaua la arbitrul care a oprit un derby pentru o brichetă

Alexandru Deaconu a rămas în memoria microbiștilor români drept „centralul” care a oprit derby-ul Rapid – Steaua, din 2008, disputat pe „Giulești”, pentru o brichetă aruncată din tribune. Puțină lume știe, însă, că Deaconu a fost fotbalist înainte să se facă arbitru și a jucat chiar la Steaua.

Până să intre pe gazon ca „om în negru”, Deaconu călca pe teren îmbrăcat în echipamentul „roș-albastru” al Stelei, club la care a fost legitimat la începutul carierei de jucători.

Dezvăluirile lui Abăluță despre Alexandru Deaconu

Fost coleg de generație cu Deaconu, Marcel Abăluță a rememorat pentru PROSPORT primii ani de juniorat la Steaua, acolo unde a împărțit vestiarul chiar cu viitorul cavaler al fluierului.

În prezent antrenor la juniorii grupării Daco-Getica, Abăluță și-a amintit momentele de atunci, dezvăluind detalii pline de culoare despre personajele alături de care a jucat.

Printre acestea, „Sandu Beca, a apucat să și debuteze la seniori. Alexandru Deaconu, fostul arbitru. Enache Daniel, Dobre Marius. Deaconu juca mijlocaș stânga. Avea un fizic impunător, stângaci, stângacii fiind rari!”, a povestit Abăluță. Întrebat dacă se certa cu arbitrii pe vremea aia, ex-mijlocașul Petrolului a răspuns imediat: „Niciodată! Era un băiat disciplinat”.

Născut în 1971, Marcel Abăluță a fost crescut la centrul de juniori al Stelei și a făcut primii pași în fotbal sub îndrumarea unor nume mari de antrenori. În același interviu acordat Prosport, Abăluță își amintește în special de Florin Marin, tehnician care i-a format pe mulți dintre tinerii steliști din acea perioadă:

„Aș vrea să amintesc aici de domnul profesor Florin Marin, Dumnezeu să-l odihnească! Am avut norocul să dau de dânsul la vârsta de 14 ani la Steaua, la juniori, atunci când și-a pus amprenta asupra noastră, a întregii echipe. Am fost vicecampioni naționali atunci. Am învățat multe în perioada aceea. L-am avut trei ani de zile. Am învățat tot fotbalul care exista. Aveam ședințe două ore la tablă. Știam toate posturile. Ce trebuie să facă portarul, fundașul, mijlocașul, atacantul. Ceea ce în zilele de azi n-am auzit”.

Pentru că pe vremea aceea nu exista video-analiză, jucătorii memorau poziții pe celebra „tablă cu magneți”.

„Nu era video atunci, doar cu magneți. Tabla cu magneți. Două ore acolo, abia apoi începeam antrenamentul. Nu era plictisitor, pentru că eram obligați să stăm cu urechile pâlnie. Dacă vorbea de portar și eu, mijlocaș, nu știam ce-i spune portarul, era vai și amar de noi! Cred că zburam și din echipă, și din tot. Trebuia să știm tot.

Nu existau probleme, pentru că eram destul de disciplinați. Nu se punea problema. Eram respectuoși toți. L-am avut apoi pe Florin Marin la Farul Constanța, același om dedicat acestei meserii, cum îl știam. Am avut norocul să știu dinainte ce vrea dânsul. Mi-a fost foarte ușor să mă adaptez la cerințele dânsului”, a spus Abăluță, zâmbind.

Marcel Abăluță a făcut parte din echipa Petrolului care a câștigat Cupa României în 1995. Cariera l-a purtat apoi la FC Argeș și Farul Constanța, unde a evoluat între 1997 și 2003.

