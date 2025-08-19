Prima pagină » Actualitate » Marius Tucă – cum va arăta confruntarea Zelenski-Putin? | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”

Marius Tucă – cum va arăta confruntarea Zelenski-Putin? | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache"

Luiza Dobrescu
19 aug. 2025, 14:52, Actualitate
Marius Tucă - cum va arăta confruntarea Zelenski-Putin? |
15:18

Suntem un pașalâc pro-european

Bolojan, el nu are și el o poziție în legătură cu toate aceste întâlniri care schimbă lumea? Că el dă bani Ucrainei.

Suntem un pașalâc pro-european. Și Bolojan, și Nicușor Dan pot pleca definitiv din România și să se întoarcă la următoarele alegeri. Ei nu contează. Ei sunt doar reprezentați ai unui pașalâc pro-european care emit niște comunicate după ce spune Ursula.

Noi avem granița cea mai lungă cu Ucraina iar acolo se discută despre acest război, despre garamnții de securitate, despre înarmare.  Atunci, de ce semnezi un acord de pace și tu ceri armament de 100 mld?

15:11

Cred că România nu mai apare în momentul ăsta pe harta Europei

N-a vorbit nimic despre conținutul tratatului pe care l-a propus America, Rusia și Europa. Mi se pare că prim-ministrul Marii Britanii a vorbit de încetarea focului, dar s-a trecut repede peste.

Cred că dacă cineva ar redesena harta lumii, după evenimentele astea, România ar dispărea de pe hartă. Nu numai că România nu mai există pentru SUA, partenerul nostru strategic, dar nici pentru europa. În timp ce ăștia discutau soarta lumii, Nicușor Dan era pe coclauri. Fă o celulă de criză, mimează și tu! El nu este preșdinte, el este influencer care merge prin țară, are lavalieră, drone care-l filmează…Nicușor Dan, Țoiu..

Cred că România nu mai apare în momentul ăsta pe harta Europei, când vorbim de politică externă. Acum suntem sub masă.

Măcar la întâlnirile astea care au fost prin Europa. Dacă ei comunicatele liderilor europeni, nu trebuie să mai citești ce scrie Nicușor/Oana Țoiu. Ei dau copy paste și mai schimbă câte un cuvânt.

14:52

Ăștia au fost chemați acolo precum ceata lui Pițigoi

Ăștia au fost chemați acolo precum ceata lui Pițigoi, la căratul apei. Cel mai important punct este ăla cu cedarea teritoriilor. Acum, nu mai vorbește nimeni.

Ursula(șefa Comisiei Europene, von der Leyen) aproape că n-a fost acolo. Ei sunt cu gura mare doar pe X.

Singura chestie de care se agață cu disperare este „garanții de securitate”. le va da Rusia, paradoxal, pentru că rușii s-au angahat, dacă vor sembna acest tratat de pace, se vor angaja să nu mai atace Ucraina și să rămân granițele și că nu vor ataca vreodată Europa.

„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 19 august, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul.

Invitatul emisiunii este Marius Tucă, jurnalist.

Emisiunea poate fi urmărită LIVE pe Facebook și YouTube Gândul.

