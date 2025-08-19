🚨 Marius Tucă – cum va arăta confruntarea Zelenski-Putin? | „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”

Bolojan, el nu are și el o poziție în legătură cu toate aceste întâlniri care schimbă lumea? Că el dă bani Ucrainei.

Suntem un pașalâc pro-european. Și Bolojan, și Nicușor Dan pot pleca definitiv din România și să se întoarcă la următoarele alegeri. Ei nu contează. Ei sunt doar reprezentați ai unui pașalâc pro-european care emit niște comunicate după ce spune Ursula.

Noi avem granița cea mai lungă cu Ucraina iar acolo se discută despre acest război, despre garamnții de securitate, despre înarmare. Atunci, de ce semnezi un acord de pace și tu ceri armament de 100 mld?