Mark Rutte vine, miercuri, la NATO-Industry Forum. Preşedintele Nicuşor Dan îl va primi la Palatul Cotroceni

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, vine miercuri la Bucureşti. Oficialul va fi primit la Palatul Cotroceni de preşedintele Nicuşor Dan, în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianței.

Vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (București, 5-6 noiembrie 2025), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele Aliate.

Președintele României și Secretarul General al NATO vor participa împreună la Forum în data de 6 noiembrie 2025.

„Pe agenda discuțiilor Președintelui Nicușor Dan cu Secretarul General al NATO se vor afla amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare. În programul oficial al Secretarului General al NATO mai figurează întâlniri cu alți oficiali români, precum și participarea la un eveniment de diplomație publică”, informează Administraţia Prezidenţială.

Evenimentul va avea loc la în incinta JW Marriott Bucharest Grand Hotel şi va fi transmis live de Administraţia Prezidenţială, iar la ora 15.30 cei doi oficiali vor face declaraţii în faţa presei.

