Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine săptămâna viitoare la București, în contextul retragerii trupelor AMERICANE din România

Bianca Dogaru
29 oct. 2025, 10:12, Actualitate
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va sosi săptămâna viitoare la București, potrivit unor surse guvernamentale. Vizita are loc în contextul deciziei Statelor Unite de a redimensiona prezența militară americană pe flancul estic al NATO, inclusiv în România. 

Rutte va participa la NATO-Industry Forum, eveniment organizat în Capitală, dedicat cooperării dintre Alianță și industria de apărare, într-un moment considerat crucial pentru securitatea regională.

America vrea să reducă prezența militară în România

Statele Unite intenționează să retragă mii de soldați din România, într-o decizie strategică ce marchează o schimbare majoră a priorităților militare americane. Decizia face parte dintr-o revizuire strategică mai amplă a Pentagonului, care urmărește mutarea resurselor către regiunea Indo-Pacifică, pentru a contracara influența tot mai mare a Chinei.

