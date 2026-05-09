Restricții de trafic pe mai multe artere din Capitală. Ce evenimente sunt programate în weekend și ce rute ocolitoare au la dispoziție șoferii

Traficul rutier va fi restricționat până duminică, 10 mai, sau luni, 11 mai, pe mai multe bulevarde și străzi din București, cu ocazia desfășurării mai multor evenimente. Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat ce evenimente sunt programate în acest weekend, dar și ce rute ocolitoare au la dispoziție șoferii.

Pentru „Semimaratonul Internațional București 2026”, în sâmbătă și duminică, Brigada Rutieră va restricționa temporar traficul rutier. Programul activităților sportive de sâmbătă se va desfășura astfel:

ora 8:45, Start Cursa 10 km fotolii rulante (persoane cu dizabilități);

ora 9:00, Start Cursa 10 km.

START: Bd. Libertății – dreapta Splaiul Independenței – Piața Națiunile Unite – dreapta Bd. Națiunile Unite – stânga Bd. Libertății – stânga bretea Piața Constituției (Parchet General) – dreapta Bd. Unirii – Piața Alba Iulia – întoarcere 180 de grade (fără a afecta traficul auto în rond Piața Alba Iulia) – continuare Bd. Unirii – dreapta Bd. I.C. Brătianu – stânga Str. Halelor – continuare Splaiul Independenței – stânga Pod. B.P. Hașdeu (fără a afecta traficul auto) – stânga Splaiul Independenței – Piața Națiunile Unite – dreapta Bd. Națiunile Unite – stânga Bd. Libertății – Piața Constituției Finish.

ora 11:45, Start Fun Run 2,5 km fotolii rulante (persoane cu dizabilități);

ora 12:00, Start Fun Run 2,5 km.

START – Bd. Libertății – dreapta Splaiul Independenței – Piața Națiunile Unite – continuare Splaiul Independenței – dreapta Bd. I.C. Brătianu – dreapta Bd. Unirii, fântâni – continuare Bd. Unirii – dreapta bretea Piața Constituției – stânga Bd. Libertății – Piața Constituției – Finish.

Brigada Rutieră recomandă următoarele rute ocolitoare:

Bd. Regina Maria – Str. 11 Iunie – Bd. Mărășești – Bd. Dimitrie Cantemir – Pasajul Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Piața Universității – Bd. Carol;

Bd. Regina Maria – Bd. Tudor Vladimirescu – Șos. Panduri.

De asemenea, duminică, ora 9:00, vor avea loc Cursa 21K & Ștafetă 21 km.

START – Bd. Libertății – stânga Splaiul Independenței – dreapta Pod B.P. Hașdeu (fără a afecta traficul din intersecție) – continuare Str. B.P. Hașdeu – continuare Str. Vasile Pârvan – Str. Berzei – Str. Buzești – Piața Victoriei – stânga Șos. Pavel D. Kiseleff, până la Piața Arcul de Triumf – întoarcere 180 de grade (fără a afecta traficul din intersecție) – continuare pe Șos. Pavel D. Kiseleff – Calea Victoriei – dreapta Str. Știrbei Vodă – stânga Str. Ion Câmpineanu – dreapta Calea Victoriei – Piața Națiunile Unite – dreapta Bd. Națiunile Unite – stânga Bd. Libertății – stânga pe breteaua Piața Constituției (Parchetul General) – dreapta Bd. Unirii – Piața Alba Iulia – dreapta Bd. Decebal – Piața Muncii- Bd. Basarabia – întoarcere 180 de grade la intersecția cu Bd. Chișinău (fără a afecta traficul din intersecție) – continuare pe Bd. Basarabia – Piața Muncii – Bd. Decebal – dreapta Bd. Unirii – dreapta bretea Piața Constituției (Ministerul de Justiție) – stânga Bd. Libertății – Finish.

Pentru buna desfășurare a evenimentului sportiv, circulația rutieră va fi restricționată pe traseele de desfășurare ale evenimentului:

până duminică, ora 23:59, pe Bd. Libertății (între bretelele din Piața Constituției, sensul dinspre Calea 13 Septembrie către Bd. Națiunile Unite) – amenajare zona Finish.

până duminică, ora 16:00, pe Bd. Libertății (ambele sensuri dintre Splaiul Independenței și Bd. Națiunile Unite) – amenajare zona Start;

sâmbătă, între orele 7:30 – 15:00 (traseu 10Km&Fun Race);

duminică, între orele 7:30 – 14:00 (traseu cursa de 21 km&ștafeta 21km).

Rute ocolitoare propuse de Poliția Rutieră:

Pasajul Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Piața Universității – Piața Romană – Piața Victoriei – Bd. Aviatorilor – Piața Charles de Gaulle – Bd. Constantin Prezan – Piața Arcul de Triumf – Bd. Regele Mihai I – Piața Presei Libere sau Bd. Aviatorilor – Str. Nicolae Caramfil – Bd. Aerogării – DN 1;

Șos. Mihai Bravu – Pasajul Muncii – Pasajul Bucur Obor – Șos. Ștefan cel Mare;

Șos. Viilor – Șos. Progresului – Șos. Grozăvești – Pasajul Basarab – Bd. Ion Mihalache – Piața Arcul de Triumf;

Șos. București-Ploiești – Bd. Aerogării – Str. Aviator Alexandru Șerbănescu;

Str. Barbu Văcărescu – Șos. Ștefan cel Mare – Pasajul Bucur Obor – Șos. Mihai Bravu – Pasajul Muncii – Șos. Mihai Bravu – Calea Vitan – Șos. Vitan Bârzești – Șos. Olteniței;

Bd. Regina Maria – Str. 11 Iunie – Bd. Mărășești – Bd. Dimitrie Cantemir – Pasajul Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Piața Universității – Bd. Carol I;

Șos. Nicolae Titulescu – Pasajul Victoriei – Bd. Iancu de Hunedoara – Șos. Ștefan cel Mare;

Pasajul Basarab – Bd. Banu Manta – Bd. Ion Mihalache – Bd. Alexandru Averescu – Piața Arcului de Triumf – Bd. Constantin Prezan – Calea Dorobanți – Șos. Ștefan cel Mare.

Bucharest Food Truck Festival aduce restricții pe șoseaua Kiseleff

Tot sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 23:00, se va organiza evenimentul „Bucharest Food Truck Festival”, pe Șos. Pavel D. Kiseleff. Până luni, ora 6:00, se va restricționa traficul rutier pe segmentul de drum cuprins între Str. Arh. Ion Mincu și Piața Victoriei, fără afectarea intersecțiilor, precum și pe Str. Monetăriei, cu devierea traficului pe arterele adiacente.

Brigada Rutieră recomandă ca rute alternative:

Șos. Pavel D. Kiseleff – Arcul de Triumf – Bd. Constantin Prezan – Piața Charles de Gaulle – Bd. Aviatorilor – Piața Victoriei – Bd. Lascăr Catargiu – Piața Romană – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Nicolae Bălcescu – Piața Universității – Bd. I.C. Brătianu – Piața Unirii – Splaiul Independenței;

Șos. Pavel D. Kiseleff – Arcul de Triumf – Str. Alexandru Constantinescu – Bd. Ion Mihalache – Str. Buzești – Str. Berzei.

Marș pro-european de Ziua Europei, organizat în București

Sâmbătă, între orele 17:30 – 23:00, va fi organizată o adunare publică după următorul program, Marșul pro-european de Ziua Europei, 9 mai, „Un singur drum – Europa”:

17:30-18:00, adunarea participanţilor în Piaţa Universităţii: zona Piaţa 21 Decembrie 1989 şi zona trotuarului adiacent Teatrului Naţional;

18:00-19:30, desfăşurarea adunării publice în Piaţa Universităţii: zona Piaţa 21 Decembrie 1989 şi zona trotuarului adiacent Teatrului Naţional;

19:30-20:30, deplasarea participanţilor pe traseul: Piaţa Universităţii – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – Piaţa Romană – Bd. Lascăr Catargiu – Piaţa Victoriei (alveola centrală);

20:30-22:30, desfăşurarea adunării publice în Piaţa Victoriei – alveola centrală;

22:30-23:00, defluirea totală a participanţilor.

