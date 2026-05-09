Restricții de trafic pe mai multe artere din Capitală. Ce evenimente sunt programate în weekend și ce rute ocolitoare au la dispoziție șoferii

Traficul rutier va fi restricționat până duminică, 10 mai, sau luni, 11 mai, pe mai multe bulevarde și străzi din București, cu ocazia desfășurării mai multor evenimente. Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat ce evenimente sunt programate în acest weekend, dar și ce rute ocolitoare au la dispoziție șoferii.
Pentru „Semimaratonul Internațional București 2026”, în sâmbătă și duminică, Brigada Rutieră va restricționa temporar traficul rutier. Programul activităților sportive de sâmbătă se va desfășura astfel:
START: Bd. Libertății – dreapta Splaiul Independenței – Piața Națiunile Unite – dreapta Bd. Națiunile Unite – stânga Bd. Libertății – stânga bretea Piața Constituției (Parchet General) – dreapta Bd. Unirii – Piața Alba Iulia – întoarcere 180 de grade (fără a afecta traficul auto în rond Piața Alba Iulia) – continuare Bd. Unirii – dreapta Bd. I.C. Brătianu – stânga Str. Halelor – continuare Splaiul Independenței – stânga Pod. B.P. Hașdeu (fără a afecta traficul auto) – stânga Splaiul Independenței – Piața Națiunile Unite – dreapta Bd. Națiunile Unite – stânga Bd. Libertății – Piața Constituției Finish.
START – Bd. Libertății – dreapta Splaiul Independenței – Piața Națiunile Unite – continuare Splaiul Independenței – dreapta Bd. I.C. Brătianu – dreapta Bd. Unirii, fântâni – continuare Bd. Unirii – dreapta bretea Piața Constituției – stânga Bd. Libertății – Piața Constituției – Finish.
Brigada Rutieră recomandă următoarele rute ocolitoare:
De asemenea, duminică, ora 9:00, vor avea loc Cursa 21K & Ștafetă 21 km.
START – Bd. Libertății – stânga Splaiul Independenței – dreapta Pod B.P. Hașdeu (fără a afecta traficul din intersecție) – continuare Str. B.P. Hașdeu – continuare Str. Vasile Pârvan – Str. Berzei – Str. Buzești – Piața Victoriei – stânga Șos. Pavel D. Kiseleff, până la Piața Arcul de Triumf – întoarcere 180 de grade (fără a afecta traficul din intersecție) – continuare pe Șos. Pavel D. Kiseleff – Calea Victoriei – dreapta Str. Știrbei Vodă – stânga Str. Ion Câmpineanu – dreapta Calea Victoriei – Piața Națiunile Unite – dreapta Bd. Națiunile Unite – stânga Bd. Libertății – stânga pe breteaua Piața Constituției (Parchetul General) – dreapta Bd. Unirii – Piața Alba Iulia – dreapta Bd. Decebal – Piața Muncii- Bd. Basarabia – întoarcere 180 de grade la intersecția cu Bd. Chișinău (fără a afecta traficul din intersecție) – continuare pe Bd. Basarabia – Piața Muncii – Bd. Decebal – dreapta Bd. Unirii – dreapta bretea Piața Constituției (Ministerul de Justiție) – stânga Bd. Libertății – Finish.
Pentru buna desfășurare a evenimentului sportiv, circulația rutieră va fi restricționată pe traseele de desfășurare ale evenimentului:
Rute ocolitoare propuse de Poliția Rutieră:
Tot sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 23:00, se va organiza evenimentul „Bucharest Food Truck Festival”, pe Șos. Pavel D. Kiseleff. Până luni, ora 6:00, se va restricționa traficul rutier pe segmentul de drum cuprins între Str. Arh. Ion Mincu și Piața Victoriei, fără afectarea intersecțiilor, precum și pe Str. Monetăriei, cu devierea traficului pe arterele adiacente.
Brigada Rutieră recomandă ca rute alternative:
Sâmbătă, între orele 17:30 – 23:00, va fi organizată o adunare publică după următorul program, Marșul pro-european de Ziua Europei, 9 mai, „Un singur drum – Europa”:
