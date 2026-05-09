Prima pagină » Știri externe » Ziua Victoriei, sărbătorită la Moscova cu o paradă. Putin, din Piața Roșie: „Victoria a fost și va fi întotdeauna a noastră!”
Ultima actualizare: acum 6 ore

🚨 Ziua Victoriei, sărbătorită la Moscova cu o paradă. Putin, din Piața Roșie: „Victoria a fost și va fi întotdeauna a noastră!”

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
Parada care comemorează cea de-a 81-a aniversare a Victoriei în „Marele Război Patriotic“ a avut loc în Piața Roșie. Vladimir Putin a ținut un discurs de 8,5 minute, în care a numit Ziua Victoriei o sărbătoare sacră și primordială. Acesta a amintit că „poporul sovietic a salvat lumea de nazism“. Parada în sine a avut loc fără echipament militar. Cu toate acestea, transmisiunea a arătat trupe ale Forțelor Armate Ruse care operau în zona de operațiuni speciale (Ucraina n.r.). Pentru prima dată, trupe care operau vehicule aeriene fără pilot (UAV) și un detașament de trupe nord-coreene au mărșăluit prin Piața Roșie.
11:17

UPDATE. După parada de Ziua Victoriei, Vladimir Putin, împreună cu șefii delegațiilor străine sosite la Moscova pentru festivități, au depus flori la Mormântul Soldatului Necunoscut.

La ceremonie au participat liderii din Belarus, Kazahstan, Uzbekistan, Abhazia, Laos, Malaezia, Serbia și Osetia de Sud. După o recepție oficială, președintele rus urmează să aibă o serie de întâlniri bilaterale. Acestea au inclus discuții cu prim-ministrul slovac, Robert Fico (care depusese deja flori la Mormântul Soldatului Necunoscut cu o zi înainte), precum și contacte cu Conducătorul Suprem al Malaeziei, Sultanul Ibrahim, președinții Laosului, Thongloun Sisoulith, Abhaziei, Badra Gunba, Osetiei de Sud, Alan Gagloev, și delegația Republicii Srpska (formată din actualul și fostul președinți, Sinisa Karan și Milorad Dodik, precum și din președintele Adunării Naționale).

11:18

UPDATE. După parada de Ziua Victoriei din Piața Roșie, Vladimir Putin a dat mâna cu veteranii, soldații Forțelor Speciale, membrii Armatei Tinere și alți invitați de seamă

11:16

UPDATE. Parada de Ziua Victoriei din Piața Roșie s-a încheiat cu un survol al echipelor de acrobație aeriene ale Cavalerilor Rusi și Swifts

11:16

UPDATE. Un detașament de militari participanți la „operațiunea militară specială“, care sosiseră la Moscova pentru parada în onoarea celei de-a 81-a aniversări a Zilei Victoriei, a mărșăluit, de asemenea, în Piața Roșie

11:11

UPDATE. Un detașament de militari nord-coreeni a mărșăluit pentru prima dată în Piața Roșie în timpul paradei de Ziua Victoriei. „Soldații nord-coreeni au demonstrat curaj și eroism în eliberarea regiunii Kursk de sub controlul Forțelor Armate Ucrainene“, scrie Gazeta.ru - profesionalismul lor a fost lăudat chiar și de președintele rus Vladimir Putin

11:09

UPDATE. În timpul transmisiunii Paradei de Ziua Victoriei din Piața Roșie, a fost expus sistemul laser de luptă Peresvet. Telespectatorii au văzut, de asemenea, vehiculele aeriene fără pilot Geran și Inokhodets ale Forțelor Armate Ruse în acțiune. Transmisiunea a inclus imagini cu echipaje din Forțele de Rachete Strategice, Forțele Aerospațiale și Marina Militară aflate în misiune de luptă.

11:08

UPDATE. Discursul lui Vladimir Putin la parada din Piața Roșie, în onoarea celei de-a 81-a aniversări a Zilei Victoriei, a durat 8,5 minute , a relatat TASS

Cel mai lung discurs al președintelui a fost în 2022 – 11 minute. În 2023 și 2020 (atunci parada a avut loc în iunie din cauza pandemiei), discursurile au durat 10, respectiv 9 minute. Discursul de anul trecut a durat, de asemenea, aproximativ 8,5 minute.

11:04

UPDATE. În timpul transmisiunii în direct a paradei de pe Piața Roșie, au fost prezentate acțiunile militarilor din Forțele Armate ale Rusiei care îndeplinesc misiuni în zona operațiunii speciale

10:58

UPDATE. „Victoria a fost și va fi întotdeauna a noastră!”, a declarat Vladimir Putin, felicitându-i pe toți cei prezenți cu ocazia Zilei Victoriei

Președintele a subliniat că Rusia onorează cu sfințenie memoria evenimentelor Marelui Război Patriotic și a eroilor săi.

„Grija pentru Patrie unește întreaga noastră țară, tot poporul Rusiei. Iar păstrarea memoriei evenimentelor Marelui Război Patriotic, a adevăratei sale istorii și a adevăraților săi eroi este o chestiune de onoare pentru noi”, a adăugat el.

Potrivit președintelui, grija pentru Patrie este cea care unește întregul popor rus.

10:40

UPDATE. Putin: Luptătorii noștri din Ucraina se confruntă cu o forță agresivă susținută de întregul bloc NATO, și în ciuda acestui fapt, ei continuă să avanseze.

Vladimir Putin a subliniat că soldații din cadrul operațiunii militare speciale se confruntă cu o forță agresivă susținută de întregul bloc NATO și, în ciuda acestui fapt, ei continuă să avanseze. Președintele a subliniat că marele eroism al generației de învingători îi inspiră pe participanții la operațiunea militară specială. Eroii operațiunii militare speciale, potrivit șefului statului, continuă să avanseze.

10:39

UPDATE. Vladimir Putin a cerut un minut de reculegere în memoria celor căzuți în Marele Război Patriotic

10:32

UPDATE. Putin a declarat că naziștii au atacat cu trădare URSS, căutând să extermine și să înrobească poporul său multinațional. Potrivit președintelui, naziștii au plănuit genocidul tuturor națiunilor Uniunii Sovietice, dar nu au ținut cont de caracterul rus și de tăria de caracter a poporului sovietic

10:30

UPDATE. Președintele Putin a menționat că soldații ruși au făcut sacrificii colosale în timpul Marelui Război Patriotic pentru libertatea și demnitatea popoarelor Europei. Vladimir Putin a numit, de asemenea, începutul războiului una dintre cele mai tragice date din istoria Rusiei

10:26

UPDATE. Vladimir Putin a declarat că rușii onorează cu sfințenie moștenirea soldaților Victoriei. El a numit păstrarea memoriei războiului o chestiune de onoare pentru cetățenii țării. Președintele rus a subliniat că poporul sovietic a salvat întreaga lume de nazism

10:23

UPDATE. Rusia respectă cu sfințenie testamentele și moștenirea soldaților care au obținut victoria, a declarat Putin

10:20

UPDATE. Vladimir Putin ține un discurs în Piața Roșie

Putin a felicitat participanții la paradă de pe Piața Roșie cu ocazia Zilei Victoriei, numind-o o sărbătoare sacră și importantă

10:12

UPDATE. La paradul de Ziua Victoriei de pe Piața Roșie participă peste 1.000 de soldați, membri ai Operațiunii Forțelor Speciale, potrivit unui corespondent TASS

10:09

UPDATE. Vladimir Putin a vorbit cu veteranii „Marelui Război“ înainte de Parada Victoriei de la Moscova.

10:02

UPDATE. Președinții Rusiei și Belarusului, Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko, au sosit în Piața Roșie

Sub președinția lui Vladimir Putin, Ziua Victoriei — data la care rușii sărbătoresc victoria Uniunii Sovietice asupra naziștilor în cel de-al Doilea Război Mondial — a devenit un eveniment important al calendarului anual, cu mii de militari și zeci de vehicule militare defilând pe 9 mai în Piața Roșie.

Vezi galeria foto
11 poze

Însă evenimentele din acest an se anunță a fi cele mai sobre din ultimii ani, pe fondul atacurilor cu drone ucrainene teritoriul țării și al represiunii digitale tot mai intense impuse de Kremlin.

„Va fi cea mai ciudată Zi a Victoriei din era Putin”, a remarcat jurnalistul rus exilat Dmitri Kolezev într-un podcast recent, relatează Politico.

Pentru prima dată din 2007, când — sub conducerea lui Putin — parada a început să includă echipament militar, nu vor mai defila pe Piața Roșie nici tancuri, nici lansatoare de rachete.

În loc de demonstrații de forță militară în stil sovietic, moscoviții se trezesc în fața unei alte reconstituiri istorice, și anume o întoarcere la epoca pre-digitală.

Serviciile de mesagerie și internetul mobil au fost blocate, în timp ce autoritățile se pregătesc pentru posibile atacuri cu drone ucrainene, ceea ce perturbă totul, de la serviciile de taxi și livrarea de mâncare până la bancomate și plățile contactless.

În aproximativ 27 de orașe rusești, paradele au fost anulate cu totul.

Kremlinul justifică restricțiile ca fiind o măsură de precauție necesară împotriva „amenințării teroriste reprezentate de regimul de la Kiev”. De asemenea, a încercat să minimizeze importanța acestei date, susținând că, spre deosebire de jubileul de 80 de ani de anul trecut, acesta nu este un an aniversar.

Sursă galerie foto: kremlin.ru/ TASS

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Putin adoptă un ton defensiv la parada de Ziua Victoriei: „Soldații ruși luptă azi inspirați de bunicii care au salvat Europa”

Ziua Victoriei, sărbătorită la Moscova cu o paradă. Putin, din Piața Roșie: „Victoria a fost și va fi întotdeauna a noastră!”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
ULTIMA ORĂ 🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
15:55
🚨 Péter Magyar a fost ales prim-ministru de Parlamentul de la Budapesta și devine oficial al optulea premier al Ungariei după căderea comunismului
FLASH NEWS „Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
14:56
„Mai bine decât călare”: Putin s-a amuzat pe seama ocolului pe care Robert Fico a fost forțat să-l facă pentru a ajunge la Moscova
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”

Cele mai noi

Trimite acest link pe