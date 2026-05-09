Parada care comemorează cea de-a 81-a aniversare a Victoriei în „Marele Război Patriotic“ a avut loc în Piața Roșie. Vladimir Putin a ținut un discurs de 8,5 minute, în care a numit Ziua Victoriei o sărbătoare sacră și primordială. Acesta a amintit că „poporul sovietic a salvat lumea de nazism“. Parada în sine a avut loc fără echipament militar. Cu toate acestea, transmisiunea a arătat trupe ale Forțelor Armate Ruse care operau în zona de operațiuni speciale (Ucraina n.r.). Pentru prima dată, trupe care operau vehicule aeriene fără pilot (UAV) și un detașament de trupe nord-coreene au mărșăluit prin Piața Roșie.

11:17 UPDATE. După parada de Ziua Victoriei, Vladimir Putin, împreună cu șefii delegațiilor străine sosite la Moscova pentru festivități, au depus flori la Mormântul Soldatului Necunoscut. La ceremonie au participat liderii din Belarus, Kazahstan, Uzbekistan, Abhazia, Laos, Malaezia, Serbia și Osetia de Sud. După o recepție oficială, președintele rus urmează să aibă o serie de întâlniri bilaterale. Acestea au inclus discuții cu prim-ministrul slovac, Robert Fico (care depusese deja flori la Mormântul Soldatului Necunoscut cu o zi înainte), precum și contacte cu Conducătorul Suprem al Malaeziei, Sultanul Ibrahim, președinții Laosului, Thongloun Sisoulith, Abhaziei, Badra Gunba, Osetiei de Sud, Alan Gagloev, și delegația Republicii Srpska (formată din actualul și fostul președinți, Sinisa Karan și Milorad Dodik, precum și din președintele Adunării Naționale). 11:18 UPDATE. După parada de Ziua Victoriei din Piața Roșie, Vladimir Putin a dat mâna cu veteranii, soldații Forțelor Speciale, membrii Armatei Tinere și alți invitați de seamă 11:16 UPDATE. Parada de Ziua Victoriei din Piața Roșie s-a încheiat cu un survol al echipelor de acrobație aeriene ale Cavalerilor Rusi și Swifts 11:16 UPDATE. Un detașament de militari participanți la „operațiunea militară specială“, care sosiseră la Moscova pentru parada în onoarea celei de-a 81-a aniversări a Zilei Victoriei, a mărșăluit, de asemenea, în Piața Roșie 11:11 UPDATE. Un detașament de militari nord-coreeni a mărșăluit pentru prima dată în Piața Roșie în timpul paradei de Ziua Victoriei. „Soldații nord-coreeni au demonstrat curaj și eroism în eliberarea regiunii Kursk de sub controlul Forțelor Armate Ucrainene“, scrie Gazeta.ru - profesionalismul lor a fost lăudat chiar și de președintele rus Vladimir Putin 11:09 UPDATE. În timpul transmisiunii Paradei de Ziua Victoriei din Piața Roșie, a fost expus sistemul laser de luptă Peresvet. Telespectatorii au văzut, de asemenea, vehiculele aeriene fără pilot Geran și Inokhodets ale Forțelor Armate Ruse în acțiune. Transmisiunea a inclus imagini cu echipaje din Forțele de Rachete Strategice, Forțele Aerospațiale și Marina Militară aflate în misiune de luptă. 11:08 UPDATE. Discursul lui Vladimir Putin la parada din Piața Roșie, în onoarea celei de-a 81-a aniversări a Zilei Victoriei, a durat 8,5 minute , a relatat TASS Cel mai lung discurs al președintelui a fost în 2022 – 11 minute. În 2023 și 2020 (atunci parada a avut loc în iunie din cauza pandemiei), discursurile au durat 10, respectiv 9 minute. Discursul de anul trecut a durat, de asemenea, aproximativ 8,5 minute. 11:04 UPDATE. În timpul transmisiunii în direct a paradei de pe Piața Roșie, au fost prezentate acțiunile militarilor din Forțele Armate ale Rusiei care îndeplinesc misiuni în zona operațiunii speciale 10:58 UPDATE. „Victoria a fost și va fi întotdeauna a noastră!”, a declarat Vladimir Putin, felicitându-i pe toți cei prezenți cu ocazia Zilei Victoriei Președintele a subliniat că Rusia onorează cu sfințenie memoria evenimentelor Marelui Război Patriotic și a eroilor săi. „Grija pentru Patrie unește întreaga noastră țară, tot poporul Rusiei. Iar păstrarea memoriei evenimentelor Marelui Război Patriotic, a adevăratei sale istorii și a adevăraților săi eroi este o chestiune de onoare pentru noi”, a adăugat el. Potrivit președintelui, grija pentru Patrie este cea care unește întregul popor rus. 10:40 UPDATE. Putin: Luptătorii noștri din Ucraina se confruntă cu o forță agresivă susținută de întregul bloc NATO, și în ciuda acestui fapt, ei continuă să avanseze. Vladimir Putin a subliniat că soldații din cadrul operațiunii militare speciale se confruntă cu o forță agresivă susținută de întregul bloc NATO și, în ciuda acestui fapt, ei continuă să avanseze. Președintele a subliniat că marele eroism al generației de învingători îi inspiră pe participanții la operațiunea militară specială. Eroii operațiunii militare speciale, potrivit șefului statului, continuă să avanseze. 10:39 UPDATE. Vladimir Putin a cerut un minut de reculegere în memoria celor căzuți în Marele Război Patriotic 10:32 UPDATE. Putin a declarat că naziștii au atacat cu trădare URSS, căutând să extermine și să înrobească poporul său multinațional. Potrivit președintelui, naziștii au plănuit genocidul tuturor națiunilor Uniunii Sovietice, dar nu au ținut cont de caracterul rus și de tăria de caracter a poporului sovietic 10:30 UPDATE. Președintele Putin a menționat că soldații ruși au făcut sacrificii colosale în timpul Marelui Război Patriotic pentru libertatea și demnitatea popoarelor Europei. Vladimir Putin a numit, de asemenea, începutul războiului una dintre cele mai tragice date din istoria Rusiei 10:26 UPDATE. Vladimir Putin a declarat că rușii onorează cu sfințenie moștenirea soldaților Victoriei. El a numit păstrarea memoriei războiului o chestiune de onoare pentru cetățenii țării. Președintele rus a subliniat că poporul sovietic a salvat întreaga lume de nazism 10:23 UPDATE. Rusia respectă cu sfințenie testamentele și moștenirea soldaților care au obținut victoria, a declarat Putin 10:20 UPDATE. Vladimir Putin ține un discurs în Piața Roșie Putin a felicitat participanții la paradă de pe Piața Roșie cu ocazia Zilei Victoriei, numind-o o sărbătoare sacră și importantă 10:12 UPDATE. La paradul de Ziua Victoriei de pe Piața Roșie participă peste 1.000 de soldați, membri ai Operațiunii Forțelor Speciale, potrivit unui corespondent TASS 10:09 UPDATE. Vladimir Putin a vorbit cu veteranii „Marelui Război“ înainte de Parada Victoriei de la Moscova. 10:02 UPDATE. Președinții Rusiei și Belarusului, Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko, au sosit în Piața Roșie

Sub președinția lui Vladimir Putin, Ziua Victoriei — data la care rușii sărbătoresc victoria Uniunii Sovietice asupra naziștilor în cel de-al Doilea Război Mondial — a devenit un eveniment important al calendarului anual, cu mii de militari și zeci de vehicule militare defilând pe 9 mai în Piața Roșie.

Însă evenimentele din acest an se anunță a fi cele mai sobre din ultimii ani, pe fondul atacurilor cu drone ucrainene teritoriul țării și al represiunii digitale tot mai intense impuse de Kremlin.

„Va fi cea mai ciudată Zi a Victoriei din era Putin”, a remarcat jurnalistul rus exilat Dmitri Kolezev într-un podcast recent, relatează Politico.

Pentru prima dată din 2007, când — sub conducerea lui Putin — parada a început să includă echipament militar, nu vor mai defila pe Piața Roșie nici tancuri, nici lansatoare de rachete.

În loc de demonstrații de forță militară în stil sovietic, moscoviții se trezesc în fața unei alte reconstituiri istorice, și anume o întoarcere la epoca pre-digitală.

Serviciile de mesagerie și internetul mobil au fost blocate, în timp ce autoritățile se pregătesc pentru posibile atacuri cu drone ucrainene, ceea ce perturbă totul, de la serviciile de taxi și livrarea de mâncare până la bancomate și plățile contactless.

În aproximativ 27 de orașe rusești, paradele au fost anulate cu totul.

Kremlinul justifică restricțiile ca fiind o măsură de precauție necesară împotriva „amenințării teroriste reprezentate de regimul de la Kiev”. De asemenea, a încercat să minimizeze importanța acestei date, susținând că, spre deosebire de jubileul de 80 de ani de anul trecut, acesta nu este un an aniversar.

