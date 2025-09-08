Haos în loc de educație. În prima zi de școală, Capitala este învăluită de o atmosferă incendiară. Mii de sindicaliști au ocupat Piața Victoriei, strigându-și revendicările în fața Palatului Victoria. Cadrele didactice protestează contra Pachetului de austeritate al Guvernului Bolojan care îi vizează direct. Însă, revolta lor îl vizează și pe președintele în exercițiu.

În loc de festivități, prima zi de școală a noului an școlar este marcată de proteste și boicoturi ale profesorilor. Multe școli din țară au anulat toate ceremoniile, deși există unități de învățământ unde programul se derulează normal, cu activitățile școlare obișnuite.

Mii de cadre didactice, cărora li s-au alăturat elevi și studenți, dar și simpli cetățeni încă de la primele ore ale dimineții, au ocupat centrul Capitalei, zona Piața Victoriei. Timp de o oră și jumătate, revendicările sindicaliștilor la adresa Guvernului Bolojan s-au făcut auzite din plin.

Profesorii au cerut demisia ministrului David

Protestatarii, veniţi din toată ţara, au toate dotările necesare: steaguri, baloane, vuvuzele şi pancarte cu diferite mesaje pentru guvernanţi şi ministrul Educaţiei, Daniel David. Aceștia au cerut insistent demisia ministrului, considerându-l responsabil pentru „haosul” creat în educaţie. De asemenea, sindicaliștii solicită în mod imperios renunţarea la măsurile de austeritate care, în opinia lor, înrăutăţesc „dramatic” situaţia din învățământ.

Apoi, coloana de manifestanți a pornit în marș către Palatul Cotroceni. Traseul urmat de manifestanţi spre Palatul Cotroceni este următorul: Bulevardul Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Şos. Grozăveşti – Palatul Cotroceni. Se strigă: ABROGARE, ABROGARE în zona podului Basarab și a Șoselei Grozăvești, transmite reporterul Gândul.

La Palatul Cotroceni, o delegație a profesorilor a fost invitată la discuții de președintele Nicușor Dan.

Elevă: Nicușor Dan ar trebui să ajute educația

Nicușor Dan ar trebui să ajute educația, aceste măsuri fiscale care afectează educația nu reduc deficitul bugetar, ci aduc numai probleme, elevii rămân fără sprijin și școli, sunt elevi care nu își permit naveta. Schimbările care afectează profesorii afectează și elevii„, afirmă o elevă prezentă la mișcarea de protest.