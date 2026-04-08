Cât costă ouăle de la țărani înaintea Paștelui. Prețurile din 2026, mai mari ca niciodată

În 2026, românii vor plăti mai mulți bani pentru ouă roșii. Și asta pentru că prețurile de anul acesta sunt mai mari ca niciodată, după cum arată un reportaj Antena 3.

De altfel, cam tot ce înseamnă o masă tradiţională de Paște va fi mai scump.

Cu cât se vând ouăle înainte de Paște

Potrivit sursei citate, în medie, alimentele cele mai căutate pentru Sărbătorile Pascale, de la ouă și carne la legume, fructe sau cozonaci, sunt cu aproape 10% mai scumpe decât în 2025.

De exemplu, într-o piață din Drobeta-Turnu Severin, producătorii aduc ouă proaspete direct din gospodăriile lor. Pentru cumpărătorii locali, este varianta ideală, căci mănâncă ouă de cea mai bună calitate. În plus, mulți spun că sunt mai ieftine decât cele din supermarket.

„Mai accesibil da, normal! La supermarket sunt scumpe şi oricum nu sunt bune ca alea de ţară”, afirmă o gospodină, venită să facă piața.

„Sunt cam scumpe, acum trebuie să luăm şi noi câteva, acolo. Vreo 10-15 ouă şi ăsta e Paştele! Mai puţine, pe banii noştri”, afirmă, în schimb, altcineva. O altă persoană are aceeași părere: „A cerut 1,50 şi 2 lei pe ouă. Scumpe, că şi cerealele sunt scumpe, dar prea s-a exagerat”.

Într-adevăr, ouăle se numără printre produsele cu cele mai mari scumpiri din ultimele luni. Dar, noile prețuri nu sunt altceva decât efectul creșterii costurilor la furaje, energie și transport. O fermă avicolă din comuna Hinova produce zilnic 15.000 de ouî.

„Acesta este un ou de categoria M. În momentul de faţă, pleacă de la poarta fermei cu 0,71 de bani plus TVA”, precizează un comerciant. De ani buni, ferma respectivă arată că nu a crescut preţurile, dar acum, după ultimele evoluții din piață, trebuie să le majoreze. Și așa ajung ouăle să coste mai mult. În plus, la preţul producătorului se adună şi adaosul comercial din magazine.

„Au crescut cu 30%”

„Carburanţii, energia au crescut cu 20-30%. Din păcate, şi noi va trebui să creştem preţul pentru că nu putem merge pe pierdere”, explică un fermier.

Anul acesta, de Paște s-au scumpit toate, inclusiv carnea de miel, lactatele, legumele de sezon şi cozonacii. Analiza economico-financiară arată că, pentru o masă tradiţională de Paşte, o familie plătește cu până la 25% mai mult decât anul trecut.

