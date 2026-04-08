Viktor Orbán, gata de luptă: „Ne pregătim să câștigăm alegerile; nu luăm în calcul alt scenariu“. Cum ar gestiona situația unui guvern de coaliție

Șeful guvernului de la Budapesta, Viktor Orban, este încrezător că partidul său va fi cel care va câștiga alegerile parlamentare de duminică. Într-un interviu acordat lui Tamás Király la emisiunea Ultrahang, premierul maghiar a transmis: „Ne pregătim să câștigăm alegerile, nu luăm în considerare niciun alt scenariu”.

Viktor Orban a calificat drept „o prostie” ideea că, în cazul unei înfrângeri electorale, nu ar ceda puterea. El a afirmat că a fost unul dintre liderii opoziției timp de 16 ani și prim-ministru timp de 20 de ani, și că nu există nimeni în politica europeană care să fi câștigat și pierdut alegerile de atâtea ori ca el.

La întrebarea dacă, în cazul în care rezultatul alegerilor ar obliga totuși Fidesz să formeze o coaliție, ar simți că are suficientă putere pentru a conduce un guvern de coaliție, Viktor Orbán a răspuns că, în cadrul Fidesz, toate deciziile de acest gen se iau, în mod obișnuit, în mod colectiv.

„Dacă va apărea o situație după alegeri, se va reuni conducerea noastră, formată din 8–10 persoane, așa cum se obișnuiește, și vom discuta ce trebuie făcut”, a adăugat el, precizând că el își va spune părerea, ceilalți vor spune ce cred ei că ar trebui să facă, iar apoi vor ajunge la un acord.

A precizat totuși că, dacă ar avea de ales, ar prefera o majoritate confortabilă de două treimi, o „majoritate de bătrâni”, dar dacă trebuie să lupte, să ducă zilnic bătălii de coaliție, atunci o va face.

„Sunt soldat, nu am o carieră, nu am o traiectorie politică, am doar o perioadă de serviciu. Așa am privit întotdeauna lucrurile. Pe măsură ce îmbătrânesc, privesc lucrurile tot mai mult în acest fel”, a subliniat Orban.

Șeful guvernului maghiar a fost întrebat de Tamás Király despre gestul pe care l-a făcut în momentul în care vicepreședintele american a afirmat, în cadrul conferinței de presă comune de marți, că Viktor Orbán va câștiga alegerile. Potrivit reporterului, presa de opoziție a dedus din acest gest că și prim-ministrul simte că vor pierde alegerile.

„Nu, asta înseamnă că nu este încă decis”, pentru că „a spune că o alegere este deja decisă reprezintă o lipsă de respect de neiertat față de oameni”, a declarat Viktor Orbán. „Vom câștiga, desigur, vrem să câștigăm, și spun multe lucruri despre victorie, dar întotdeauna în sensul că aceasta poate fi obținută doar prin decizia oamenilor”, a declarat el. Gestul său a însemnat că aceasta este o bătălie deschisă, iar sfârșitul bătăliei este mai ușor decât a fost cu o lună sau, mai degrabă, cu trei luni în urmă.“, a adăugat el.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

