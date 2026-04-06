Românii cumpără mai puțin de Paște decât de alte sărbători. Un sondaj recent arată că trei sferturi dintre oameni sunt stresați din cauza banilor

Doar 2 din 10 români fac mai multe cumpărături în perioada Paștelui decât în mod obișnuit, arată cel mai recent studiu realizat de Asociația CFA România. De asemenea, aproximativ trei sferturi dintre români declară că se simt stresați din cauza banilor.

Odată cu apropierea Paștelui, românii pregătesc listele de cumpărături, fie că este vorba despre cadouri sau produse alimentare pentru casă. Conform datelor, doar 20% dintre români spun că își cresc cheltuielile de Paște sau în vacanțe, comparativ cu 63% în perioada sărbătorilor de iarnă și 39% de Black Friday.

Românii își planifică cheltuielie de Paște, dar adesea le depășesc

Deși majoritatea românilor încearcă să își controleze cheltuielile de Paște, studiul arată că 68% dintre aceștia stabilesc un buget clar dedicat cumpărăturilor de sezon, iar aproape la fel de mulți spun că au depășit în ultimul an suma alocată acestor ocazii. În același timp, cumpărăturile sub impuls sunt o situație cu care aproximativ un sfert dintre români se confruntă des sau de fiecare dată în perioadele festive.

Astfel, întrebați ce ar vrea să învețe să facă mai bine pentru a se simți independenți financiar, peste jumătate dintre români au spus că și-ar dori să poată recunoaște o reducere reală și să știe cum să evite cumpărăturile spontane.

Stresul financiar îi afectează pe 75% dintre oameni

De asemenea, pe fondul creșterii prețurilor și al incertitudinilor economice, cheltuielile de Paște sunt resimțite într-un context general de stres financiar. Un studiu separat arată că aproximativ trei sferturi dintre români se confruntă cu anxietate cauzată de grijile legate de bani, iar 85% au probleme cu somnul din aceleași motive.

Principalii factori de stres sunt scumpirea produselor esențiale, cheltuielile neprevăzute, siguranța locului de muncă și datoriile. Impactul diferă în funcție de vârstă și gen, persoanele peste 55 de ani sunt cele mai afectate de creșterea prețurilor, în timp ce datoriile generează stres major pentru românii cu vârste între 35 și 44 de ani.

RECOMANDAREA AUTORULUI: