Nicușor Dan, prima reacție după armistițiul de două săptămâni dintre SUA și Iran. Ce spune președintele

Președintele Nicușor Dan a reacționat la anunțul privind un armistițiu între Statele Unite ale Americii și Iran, după săptămâni tensionate în Orientul Mijlociu.

„Salut acordul dintre Statele Unite și Iran privind instaurarea unui armistițiu și le mulțumim Pakistanului și celorlalți mediatori regionali pentru eforturile depuse”, a transmis șeful statului.

„Săptămânile de conflict au dus prețurile la energie și alimente la niveluri dureroase"

Conflictul din regiune a escaladat recent, după un atac comun al SUA și Israel asupra Iranului, care a dus la o deteriorare rapidă a situației de securitate. În paralel, autoritățile române au monitorizat constant situația, inclusiv prin mecanisme de criză și evacuarea cetățenilor români din zonă. Peste 5.700 de români au fost repatriați sau sprijiniți să revină în țară în ultimele săptămâni.

Pe lângă riscurile militare, efectele economice au fost resimțite rapid la nivel global. Prețurile la energie și alimente au crescut, în contextul temerilor legate de transportul petrolului prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume.

„Săptămânile de conflict au dus prețurile la energie și alimente la niveluri dureroase pentru familiile și întreprinderile din întreaga lume și din Europa”, a subliniat președintele.

În mesajul său, Nicușor Dan insistă pe ideea că armistițiul trebuie urmat de pași concreți.

„Este momentul ca toate angajamentele să fie respectate pentru a facilita negocierile diplomatice și găsirea unei soluții durabile”, a spus el.

Președintele a punctat și o miză strategică majoră, și anume securitatea navigației prin Strâmtoarea Ormuz, esențială pentru comerțul global cu energie.

„România se află în contact cu partenerii săi și este pregătită să sprijine eforturile în curs”, spune președintele.

Armistițiu temporar între SUA și Iran

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat suspendarea bombardamentelor asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni, condiţionată de redeschiderea Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de petrol.

Declaraţia vine după ce ministrul de externe al Iranului a transmis că forţele armate ale ţării vor opri operaţiunile militare şi vor permite tranzitul în siguranţă prin strâmtoare, dacă SUA încetează atacurile. În paralel, biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a confirmat că Israelul susţine acordul, însă acesta nu include Libanul, contrar unor declaraţii anterioare venite din partea Pakistanului, implicat în mediere.

