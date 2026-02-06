Mașina de epocă a fiului „baronului de Vaslui”, prins cu o mită de 1 milion de euro, a fost scoasă la vânzare. Vezi câţi bani cere pe ea

Fiul fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, Tudor Buzatu, îşi vinde maşina de epocă. Este vorba de fiul „baronului de Vaslui”, Dumitru Buzatu, care a fost prins de procurorii anticorupţie cu portbagajul plin cu bani primiţi sub formă de „foloase necuvenite”. Anunţul de vânzare a mașinii a fost postat pe un site al posesorilor şi cumpărătorilor de maşini din aceeaşi gamă, la preţul de 12.000 euro.

Tudor Buzatu vrea să scape de o maşină de colecţie în stare excelentă de funcţionare, pe care vrea s-o valorifice la preţul de 12.000 de euro.

L-a pus la vânzare în grupul „Mercedesarii” şi vrea doar 12.000 de euro pe el, deşi este un exemplar de epocă, un Mercedes Benz din 1985, cu un motor de 3,8.

„Mercedes-Benz 380 SEL (W126) – 1985, vehicul istoric, stare excepţionalã, 12.000 euro negociabil. Maşina înmatriculatã ca vehicul istoric, eligibilã pentru beneficii specifice (taxe reduse, RCA avantajos). Date tehnice: motor V8, 3.8 benzinã, cutie automatã, tracţiune spate, kilometraj 279.000, normã specificã epocii (vehicul istoric). Maşina are interior din piele crem perforat, foarte bine conservat, trapã electricã funcţionalã, geamuri electrice şi închidere centralizatã. Porneşte si ruleazã impecabil, nu are ruginã structuralã şi este idealã pentru colecţionari, evenimente clasice sau utilizare ocazionalã elegantã”, îşi descrie Tudor Buzatu bolidul scos la mezat în folosul bunăstării familiei.

Tudor Buzatu a fost secretar de stat al Secretariatului General al Guvernului (SGG), în cabinetul vicepremierului Ana Birchall(2018), apoi în cabinetul lui Nicolae Ciucă(2022).

S-a ocupat de activitatea politică din TSD Vaslui şi a condus un centru de afaceri aflat în subordinea instituţiei pe care tatăl său, Dumitru Buzatu, o conducea la vremea respectivă, CJ Vaslui.

După ce acesta din urmă a fost arestat în urma unor acuzaţii de corupţie pentru că ar fi luat o mită de 1,25 milion euro, în portbagaj, Tudor Buzatu a demisionat din funcţia de secretar de stat, în 2023.

