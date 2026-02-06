Cât costă o noapte în pensiunea lui Marian Godină din Brașov

Marian Godină își face de lucru participând la Survivor 2026. Dar acasă, în Brașov, proiectul său de suflet merge mai departe. Soția sa se ocupă de administrarea pensiunii renovate complet, un spațiu modern, primitor și bine poziționat.

În timp ce Marian își testează limitele în Republica Dominicană, soția sa gestionează activitățile de acasă, inclusiv administrarea pensiunii din Brașov, un proiect construit cu multă muncă, răbdare și investiții consistente, remarcă BZI.

În urmă cu ceva timp, Marian Godină și soția sa au decis să pornească pe un drum deloc simplu: renovarea completă a unei case vechi și transformarea ei într-o pensiune modernă. Lucrările au presupus atât provocări financiare, cât și momente dificile din punct de vedere emoțional. Cei doi au fost nevoiți să depășească bugete inițiale, să facă ajustări pe parcurs și să ia decizii importante.

Intim, pentru prieteni

Pensiunea lui Marian Godină este alcătuită din două apartamente spațioase, fiecare gândit pentru a oferi confort maxim turiștilor. Fiecare unitate dispune de living generos, dormitor, baie modernă, bucătărie complet utilată, terasă și toate facilitățile necesare unui sejur relaxant. Capacitatea maximă a unui apartament este de patru persoane, ceea ce face ca locația să fie ideală atât pentru familii, cât și pentru grupuri mici de prieteni.

Un atu major este amplasarea. Pensiunea se află la aproximativ 4 kilometri de Piața Sfatului, centrul istoric al Brașovului, ceea ce permite acces rapid către principalele obiective turistice ale orașului, dar și liniștea specifică zonelor rezidențiale.

Pentru cei interesați de cazare în Brașov, pensiunea lui Marian Godină reprezintă o opțiune atractivă și din punct de vedere financiar. Proprietatea este listată pe platforma booking.com, unde un apartament poate fi rezervat la prețuri începând de la 935 de lei pentru două nopți, aceasta fiind durata minimă obligatorie a sejurului. Raportul calitate-preț este unul avantajos, având în vedere facilitățile moderne, spațiul generos și poziționarea convenabilă.

