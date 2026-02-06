Prima pagină » Actualitate » Cât costă o noapte în pensiunea lui Marian Godină din Brașov

Cât costă o noapte în pensiunea lui Marian Godină din Brașov

06 feb. 2026, 16:00, Actualitate
Cât costă o noapte în pensiunea lui Marian Godină din Brașov

Marian Godină își face de lucru participând la Survivor 2026. Dar acasă, în Brașov, proiectul său de suflet merge mai departe. Soția sa se ocupă de administrarea pensiunii renovate complet, un spațiu modern, primitor și bine poziționat.

În timp ce Marian își testează limitele în Republica Dominicană, soția sa gestionează activitățile de acasă, inclusiv administrarea pensiunii din Brașov, un proiect construit cu multă muncă, răbdare și investiții consistente, remarcă BZI.

În urmă cu ceva timp, Marian Godină și soția sa au decis să pornească pe un drum deloc simplu: renovarea completă a unei case vechi și transformarea ei într-o pensiune modernă. Lucrările au presupus atât provocări financiare, cât și momente dificile din punct de vedere emoțional. Cei doi au fost nevoiți să depășească bugete inițiale, să facă ajustări pe parcurs și să ia decizii importante.

Intim, pentru prieteni

Pensiunea lui Marian Godină este alcătuită din două apartamente spațioase, fiecare gândit pentru a oferi confort maxim turiștilor. Fiecare unitate dispune de living generos, dormitor, baie modernă, bucătărie complet utilată, terasă și toate facilitățile necesare unui sejur relaxant. Capacitatea maximă a unui apartament este de patru persoane, ceea ce face ca locația să fie ideală atât pentru familii, cât și pentru grupuri mici de prieteni.

Un atu major este amplasarea. Pensiunea se află la aproximativ 4 kilometri de Piața Sfatului, centrul istoric al Brașovului, ceea ce permite acces rapid către principalele obiective turistice ale orașului, dar și liniștea specifică zonelor rezidențiale.

Pentru cei interesați de cazare în Brașov, pensiunea lui Marian Godină reprezintă o opțiune atractivă și din punct de vedere financiar. Proprietatea este listată pe platforma booking.com, unde un apartament poate fi rezervat la prețuri începând de la 935 de lei pentru două nopți, aceasta fiind durata minimă obligatorie a sejurului. Raportul calitate-preț este unul avantajos, având în vedere facilitățile moderne, spațiul generos și poziționarea convenabilă.

Recomandarea autorului: Marian Godină intră în competiția Survivor România 2026. Polițistul își va testa limitele în Republica Dominicană

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Polția ieșeană caută trei hoți care n-au furat nimic. Care a fost ghinionul hoților
17:17
Polția ieșeană caută trei hoți care n-au furat nimic. Care a fost ghinionul hoților
UTILE Cum scoateți mirosurile neplăcute din pat. Șase pași simpli pentru a vă menține salteaua în condiții optime de igienă
17:11
Cum scoateți mirosurile neplăcute din pat. Șase pași simpli pentru a vă menține salteaua în condiții optime de igienă
ANUNȚ Europa Liberă se închide în România. Sfârșitul unei epoci
17:07
Europa Liberă se închide în România. Sfârșitul unei epoci
FLASH NEWS Scenă suprarealistă într-o primărie din Vaslui. Un polițist chemat să stingă un conflict, i-a „urecheat” pe primar și pe consilieri cu un discurs memorabil: „Am pretenții de la dumneavoastră”
16:51
Scenă suprarealistă într-o primărie din Vaslui. Un polițist chemat să stingă un conflict, i-a „urecheat” pe primar și pe consilieri cu un discurs memorabil: „Am pretenții de la dumneavoastră”
ADMINISTRAȚIE Primăria București anunță „marea acțiune de plombare a gropilor din carosabil”. Cum arată „plombele”
16:48
Primăria București anunță „marea acțiune de plombare a gropilor din carosabil”. Cum arată „plombele”
NEWS ALERT Curtea Supremă îi răspunde lui Ilie Bolojan, după scrisoarea trimisă la CCR: „O ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat / Pune presiune pe CCR”
16:34
Curtea Supremă îi răspunde lui Ilie Bolojan, după scrisoarea trimisă la CCR: „O ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat / Pune presiune pe CCR”
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator. „Consumatorii nu știu asta”
Cancan.ro
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Scandal sexual în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip în care apar în ipostaze intime
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
Digi24
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR
Cancan.ro
Fostul partener al Ruxandrei Luca rupe TĂCEREA, după 20 de ani de relație: 'În unele nopți nu era acasă'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, criticată de fani că ar fi prea slabă! Mesajul acid al vedetei de la Antena 1: „Nu sunt perfectă, nu mă pretind a fi”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Astronomii au surprins activitatea violentă a unor stele pitice din apropierea noastră
FLASH NEWS Cancelarul Germaniei spune că UE este dispusă să discute cu Rusia, dar nu în paralel cu negocierile de pace de la Abu Dhabi
16:48
Cancelarul Germaniei spune că UE este dispusă să discute cu Rusia, dar nu în paralel cu negocierile de pace de la Abu Dhabi
UTILE Amendă mare în aceste orașe dacă suni la ușa vecinului. Cu cât ești amendat
16:34
Amendă mare în aceste orașe dacă suni la ușa vecinului. Cu cât ești amendat
NEWS ALERT Susținătorul lui Nicușor Dan și al lui Ilie Bolojan, omul de afaceri Dan Șucu, critică măsurile luate de Guvern: „Sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize”
16:31
Susținătorul lui Nicușor Dan și al lui Ilie Bolojan, omul de afaceri Dan Șucu, critică măsurile luate de Guvern: „Sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize”
INEDIT Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta
16:11
Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta
EXCLUSIV Toni Neacșu îl acuză pe premierul Bolojan că nu știe Constituția și că scrisoarea trimisă CCR nu are legătură cu realitatea
16:09
Toni Neacșu îl acuză pe premierul Bolojan că nu știe Constituția și că scrisoarea trimisă CCR nu are legătură cu realitatea

Cele mai noi

Trimite acest link pe