06 feb. 2026, 15:40, Justiție
Ce spune șeful DNA despre colaborările cu SRI, DIPI și DGIA

Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a spus în cadrul emsiunii OFF The Record, moderată de Sorina Matei, că pentru soluționarea marilor dosare, DNA a avut parte de informații de la SRI, DIPI, DGIA. Voineag a subliniat că lucrurile s-au mișcat într-un sens mai bun datorită colaborării pe care Direcția Națională Anticorupție a avut-o cu aceste instituții.

Șeful DNA spune despre colaborările pe care le-a avut structurile de informații și securitate ale statului român au fost foarte bune, în condițiile în care DNA a primit mai multe informații pe care le-a putut valorifica. De asemenea, Marius Voineag a transmis că modalitatea de lucru din ultimii ani a reprezentat apogeul carierei sale și a clarificat faptul că planurile DNA și ale celorlalte instituții nu au fost amestecate.

„Da, a fost o colaborare cu Direcția Generală de Informație a Armatei. Și nu o colaborare în sensul greșit conceput de unii, ci în sensul livrării unor informații pe care noi le-am valorificat. Pentru mine, a fost un maxim al carierei să lucrăm așa cum am lucrat în ultimii ani. Pentru că, ceea ce am spus de la început, nu ne-am amestecat planurile, dar informațiile au venit.”

De asemenea, procurorul-șef al DNA a subliniat că feedback-ul a fost extrem de important în colaborarea cu aceste instituții și spune că pentru soluționarea dosarelor mari au existat de cele mai multe ori informații care au ajutat la soluționare.

„De fiecare dată când am încercat să dau un feedback pe baza unora, că ar trebui redimensionate sau privite pe cauze mai complexe, am perceput imediat ecoul și am văzut că lucrurile s-au mișcat într-un sens mai bun. Adică, pe marile dosare, de cele mai multe ori am avut informații în spate”, a transmis șeful DNA, Marius Voineag. 

Ediția integrală a emisiunii:


Șeful DNA, Marius Voineag, dezvăluiri din sistem: DNA și Parchetul General nu au fost invitate în grupul de lucru al lui Ilie Bolojan

Șeful DNA, Marius Voineag: „DNA este pregătită să preia secția de investigare a magistraților"

