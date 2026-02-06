Astăzi este ultima zi de emisie a lui Cătălin Măruță. Prezentatorul TV a izbucnit în lacrimi după ce a transmis un mesaj emoționant telespectatorilor

Cătălin Măruță are astăzi ultima ediție a emisiunii „La Măruță”, difuzată timp de 18 ani la Pro Tv. De luni, 9 februarie, celebra emisiune va fi înlocuită cu două seriale turcești.

Astăzi, 6 februarie, Pro TV difuzează ultima ediție a emisiunii „La Măruță”. Show-ul prezentat de Cătălin Măruță se încheie după 18 ani de difuzare zilnică și va fi scos definitiv din grila postului. Prezentatorul TV a început emisia cu un mesaj emoționant, după care a difuzat un clip retrospectiv cu imagini încă de la primele ediții ale emisiunii. Ultimul invitat care pășește în platoul „La Măruță” este Marius Manole.

„Astăzi, emisiunea „La Măruță” se va încheia, după 18 ani în care am fost împreună. Am fost împreună aici, la PRO TV. Am crescut împreună cu voi, telespectatorii noștri, cu invitații noștri și cu echipa din spatele camerelor de filmat. Să știți că am simțit și sprijinul vostru, dar și provocările unei lumi care se schimbă. Să știți că încheiem acest capitol cu ​​recunoștință pentru fiecare zi petrecută împreună și cu speranța că urmează un nou drum plin de energie și de creativitate. Așa că, vă propun să mai stăm împreună, să mai râdem, să mai trăim fiecare clipă pentru că „La Măruță” se termină în două ore. Dar eu, Măruță, voi rămâne întotdeauna prietenul vostru.”

Emisiunea nu va mai putea fi urmărită de săptămâna viitoare. Din data de 9 februarie, intervalul orar 15:00-16:00, care era ocupat până acum de „La Măruță” va fi preluat de două seriale tucești – „La marginea lumii” („Uzak Șehir”), care va fi difuzat de la ora 14:00, precum și „Leyla” („Leyla: Hayat… Ask… Adalet…”), un serial turcesc pe care telespectatorii îl vor putea urmări de la ora 15:00.

AUTORUL RECOMANDĂ: