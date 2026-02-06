Prima pagină » Actualitate » Astăzi este ultima zi de emisie a lui Cătălin Măruță. Prezentatorul TV a izbucnit în lacrimi după ce a transmis un mesaj emoționant telespectatorilor

Astăzi este ultima zi de emisie a lui Cătălin Măruță. Prezentatorul TV a izbucnit în lacrimi după ce a transmis un mesaj emoționant telespectatorilor

Bianca Dogaru
06 feb. 2026, 15:16, Actualitate

Cătălin Măruță are astăzi ultima ediție a emisiunii „La Măruță”, difuzată timp de 18 ani la Pro Tv. De luni, 9 februarie, celebra emisiune va fi înlocuită cu două seriale turcești. 

Astăzi, 6 februarie, Pro TV difuzează ultima ediție a emisiunii „La Măruță”. Show-ul prezentat de Cătălin Măruță se încheie după 18 ani de difuzare zilnică și va fi scos definitiv din grila postului. Prezentatorul TV a început emisia cu un mesaj emoționant, după care a difuzat un clip retrospectiv cu imagini încă de la primele ediții ale emisiunii. Ultimul invitat care pășește în platoul „La Măruță” este Marius Manole.

„Astăzi, emisiunea „La Măruță” se va încheia, după 18 ani în care am fost împreună. Am fost împreună aici, la PRO TV. Am crescut împreună cu voi, telespectatorii noștri, cu invitații noștri și cu echipa din spatele camerelor de filmat. Să știți că am simțit și sprijinul vostru, dar și provocările unei lumi care se schimbă. Să știți că încheiem acest capitol cu ​​recunoștință pentru fiecare zi petrecută împreună și cu speranța că urmează un nou drum plin de energie și de creativitate. Așa că, vă propun să mai stăm împreună, să mai râdem, să mai trăim fiecare clipă pentru că „La Măruță” se termină în două ore. Dar eu, Măruță, voi rămâne întotdeauna prietenul vostru.”

Emisiunea nu va mai putea fi urmărită de săptămâna viitoare. Din data de 9 februarie, intervalul orar 15:00-16:00, care era ocupat până acum de „La Măruță” va fi preluat de două seriale tucești – „La marginea lumii” („Uzak Șehir”), care va fi difuzat de la ora 14:00, precum și „Leyla” („Leyla: Hayat… Ask… Adalet…”), un serial turcesc pe care telespectatorii îl vor putea urmări de la ora 15:00.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
Donald Trump a postat un clip în care Barack şi Michelle Obama apar reprezentaţi ca maimuţe
Cancan.ro
Fostul partener al Ruxandrei Luca rupe TĂCEREA, după 20 de ani de relație: 'În unele nopți nu era acasă'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Scandal sexual în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip în care apar în ipostaze intime
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
Digi24
Adjunctul șefului spionajului militar rus a fost împuşcat vineri dimineață la Moscova
Cancan.ro
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
Ce se întâmplă doctore
Cine e românca din Bacău care i-ar fi 'furat' iubitul lui Kylie Jenner! Are 26 de ani și e de o frumusețe rară
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Hans Schwarzkopf, omul care a inventat șamponul modern
INEDIT Imagini virale cu un craiovean care își achită amenda la Fisc cu 3 kilograme de monede. Proteste fiscale cu sacoșe de bani și în alte localități
15:10
Imagini virale cu un craiovean care își achită amenda la Fisc cu 3 kilograme de monede. Proteste fiscale cu sacoșe de bani și în alte localități
FLASH NEWS Fără scăderi ale salariilor de bază la stat și fără tăieri suplimentare. Ce au cerut sindicatele în Consiliul Tripartit
15:01
Fără scăderi ale salariilor de bază la stat și fără tăieri suplimentare. Ce au cerut sindicatele în Consiliul Tripartit
ULTIMA ORĂ Șeful DNA, Marius Voineag, face lumină în cazul dosarului Coldea: „Am reușit să probăm darea de mită. Ce ne-a interesat, ne-a interesat”
14:29
Șeful DNA, Marius Voineag, face lumină în cazul dosarului Coldea: „Am reușit să probăm darea de mită. Ce ne-a interesat, ne-a interesat”
ULTIMA ORĂ Explozie la o moschee din capitala Pakistanului: cel puțin 31 de morți și 170 de răniți. Cine se află în spatele atacului
14:25
Explozie la o moschee din capitala Pakistanului: cel puțin 31 de morți și 170 de răniți. Cine se află în spatele atacului
INCIDENT Descoperire morbidă în curtea spitalului din Medgidia. Un bărbat a fost găsit mort
14:13
Descoperire morbidă în curtea spitalului din Medgidia. Un bărbat a fost găsit mort
CONTROVERSĂ „Armistițiul“ dintre Putin și Macron, în pericol: Franța acuză Rusia că a înscenat un plan prin care să-l implice pe Macron în cazul Epstein
13:49
„Armistițiul“ dintre Putin și Macron, în pericol: Franța acuză Rusia că a înscenat un plan prin care să-l implice pe Macron în cazul Epstein

Cele mai noi

Trimite acest link pe