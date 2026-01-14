Măsură inedită în unul dintre cele mai mari orașe din România: „Nu plănuim să avem concerte de manele”

BT Arena din Cluj-Napoca a interzis concertele de manele și vrea să rămână o instituție de cultură care este dedicată doar evenimentelor artistice și sportive de calitate, „care să aducă un plus de imagine orașului”.

Cluj-Napoca interzice concertele de manele pe BT Arena pentru că își dorește promovarea doar a evenimentelor sportive și artistice de calitate care aduc o imagine bună orașului.

BT Arena interzice concertele de manele

”Nu am avut concerte de manele și nici nu plănuim să avem”, a spus directorul BT Arena în podcastul Horia Nasra Show. ”Din punctul meu de vedere, Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, care este capitala evenimentelor și a sporturilor din România, rămâne o instituție de cultură, atât sportivă cât și în ceea ce privește evenimentele artistice. Fiind un loc de referință pentru municipiul Cluj-Napoca, dorim să aducem evenimente de calitate care să aducă un plus imaginii orașului pe care îl reprezentăm cu mândrie”, a declarat Rusu, director BT Arena, potrivit Monitorul de Cluj.

În peste 11 ani de activitate, Sala Polivalentă din Cluj a găzduit peste 1.200 de evenimente și a adunat peste 8 milioane de spectatori.

Ce nume legendare au urcat pe scena BT Arena

În 2025, pentru al doilea an consecutiv, BT Arena a fost desemnată cea mai importantă sala din EuroCup. Grație succesului echipei de baschet U-BT Cluj-Napoca, sala s-a bucurat de cea mai ridicată medie de spectatori din competiție și a depășit orașe precum Londra, Paris și Hamburg. De altfel, jucătoarea de tenis Simona Halep își va organiza meciul de retragere tot pe BT Arena, care este programat în vara lui 2026.

În decursul anilor, pe scena BT Arena au urcat nume impresionante ale muzicii, precum Sting, Enrique Iglesias, Lenny Kravitz, Enzo Ramazzoti, Deep Purple, James Blunt. Doar Andre Rieu s-a bucurat, în 2023 și 2025, de cinci concerte sold-out.

