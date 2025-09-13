Prima pagină » Actualitate » Măsuri pentru reducerea timpilor de așteptare la examenul pentru permisul auto

13 sept. 2025, 11:52, Actualitate
Schimbarea conducerii Prefecturii Iași a adus, din nou, în atenție o problemă veche cu care se confruntă mii de oameni – există întârzieri chiar și de ordinul săptămânilor la programările la examenul pentru permisul auto, în special la proba practică.

Potrivit Ziarul de Iași, situația este cauzată în principal de lipsa de personal la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

Așteptări de câteva săptămâni

Fostul prefect, Luciana Antoci, a arătat în raportul de final de mandat că persoanele care nu promovează examenul din prima încercare sunt nevoite să aștepte prea mult pentru reexaminare. Și, într-adevăr, realitatea confirmă: calendarul afișat pe site-ul oficial al Direcției Generale Permise arată că, la Iași, programările pentru proba practică se fac chiar și după mai bine de o lună.

„Este un timp de așteptare nepermis de mare. Avem șapte posturi vacante, care nu pot fi ocupate în actualul cadru legal. În județ funcționează două centre de examinare, la Iași și Pașcani, însă personalul este insuficient”, a declarat Luciana Antoci.

Deși problema nu este una nouă, ea se tot repetă de câțiva ani încoace. Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a recunoscut într-un răspuns oficial că deficitul de resurse umane afectează structurile din întreaga țară și nu doar pe cele din județul Iași – „Se fac constant demersuri pentru reducerea deficitului, dar trebuie să ținem cont și de actualul context bugetar”.

Pentru a reduce întârzierile, MAI a anunțat mai multe măsuri. Citește aici care sunt acestea.

