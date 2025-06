Medic din Constanța, acuzat de malpraxis, după ce un copil de un an și 4 luni a murit: „L-a consultat mi-a zis că nu are nimic”

Un cuplu din Constanța trăiește o adevărată tragedie, după ce fiul lor, în vârstă de un an și patru luni, a murit în ianuarie 2025, la câteva ore după ce i-au administrat un antibiotic prescris de medic pentru roșu în gât. Părinții au decis să-l dea în judecată pe doctor pentru malpraxis.

O adevărată tragedie s-a abătut asupra unei familii din Constanța, atunci când l-au dus pe fiul lor în vârstă de un an și patru luni la medic, în luna ianuarie a acestui. Raportul autopsiei a fost remis abia în luna mai, așa că părinții au decis recent să-l dea pe medic în judecată, transmite replicaonline.ro.

Potrivit raportului autopsiei, micuțul a murit din cauza insuficienței cardio-respiratorie acută, consecutivă pneumoniei interstițiale cu focare bronhopneumonice.

Potrivit avocatului familiei îndurerate, părinții și-au dus fiul la doctor, unde i s-a prescris un medicament, ce i-a fost administrat după o oră și jumătate. După doar patru ore de la administrarea medicației, copilul a murit.

Mama a relatat că medicul l-a diagnosticat pe fiul ei cu roșu în gât și i-a dat un antibiotic puternic, fără să-l consulte cu privire la o eventuală reacție alergică. Mai mult, femeia i-ar spus doctorului, ulterior, că micuțul ar prezenta simptome de febră, însă acesta ar fi ignorat.

„Am fost cu copilul la medic, mi s-a dat un antibiotic pe care i l-am administrat, m-am trezit cu copilul mort. Mi-a spus că are roșu în gât. M-a întrebat ce antibiotic i-am administrat și mi-a dat un antibiotic mai puternic pentru roșu în gât. Mi-a zis să nu merg cu el la Urgență, că se pot lua multe boli de acolo, în cazul în care se simte rău să merg cu copilul la Boli Infecțioase.

Eu nu am văzut copilul să se simtă rău, a mâncat, a dormit, după ce i am dat antibioticul seara, la ora 11 mi-a murit copilul. L-a consultat, mi-a spus că nu are nimic. I-am zis că frige copilul, iar medicul mi-a spus că nu are cum, că nu fac temperatură în corp. Nu i s-au făcut nicio testare să vadă dacă e alergic la antibiotic”, a declarat Petcu Tincuța Eugenia, mama copilului.