Medicii neurologi avertizează cu privire la „ucigașul tăcut”, care apare mereu odată cu frigul. De ce trebuie să ne ferim în sezonul rece

Specialiștii avertizează asupra unui pericol invizibil care se poate afla chiar în casele noastre, odată cu instalarea sezonului rece, când începem să folosim diverse sisteme de încălzire. Astfel, medicii neurologii atrag atenția că, odată cu venirea iernii, mulți oameni își expun fără să știe viața la risc din cauza a ceea ce el numește „ucigașul tăcut”: monoxidul de carbon.

Într-un videoclip postat online, un medic neurolog din Marea Britanie a explicat că sezonul rece reprezintă „perioada de vârf” pentru intoxicațiile cu monoxid de carbon, pentru că oamenii folosesc tot mai frecvent sobe, centrale pe gaz, șeminee sau sisteme de încălzire prost ventilate, scrie csid.ro.

„Este numit ucigaș tăcut pentru că nu are culoare, deci nu-l poți vedea. Nu are miros, așa că nu-l poți simți. Majoritatea oamenilor nu realizează că sunt expuși până când este prea târziu”, a avertizat specialistul.

Monoxidul de carbon este periculos, deoarece împiedică oxigenul să se lege de hemoglobină, componenta din sânge care transportă oxigenul către creier și alte organe vitale.

„Când acest lucru se întâmplă, oxigenul nu mai ajunge la creier și la alte organe importante. Poate provoca dureri de cap, confuzie, pierderi de memorie și chiar convulsii. Dacă nu este depistat și tratat la timp, poate duce la leziuni cerebrale permanente”, a spus medicul.

Monoxidul de carbon este un gaz otrăvitor care te poate îmbolnăvi grav dacă îl inhalezi.

Poate fi produs de focuri deschise sau de aparate care ard gaz, lemn, ulei sau cărbune — mai ales dacă acestea sunt defecte sau prost întreținute.

Printre simptomele intoxicației cu monoxid de carbon se numără:

dureri de cap;

amețeli;

greață sau vărsături;

slăbiciune;

confuzie;

dureri în piept și mușchi;

dificultăți de respirație.

Aceste simptome, însă, pot varia în intensitate și, de regulă, se agravează atunci când petreci timp într-o cameră afectată și se ameliorează când ieși afară, la aer curat.

Medicii recomandă câteva măsuri simple, dar esențiale, pentru a preveni intoxicarea:

Instalează detectoare de monoxid de carbon în fiecare cameră unde există aparate pe gaz, lemn, ulei sau cărbune;

Verifică periodic dacă aceste detectoare funcționează corect;

Programează o inspecție anuală a sistemelor de încălzire și a centralelor, efectuată de un tehnician calificat;

Nu folosi echipamente pe gaz în spații închise și prost ventilate;

Curăță și întreține regulat coșurile de fum, șemineele și flue-urile.

De asemenea, nu bloca orificiile de ventilație și asigură o circulație adecvată a aerului în locuință.

În timpul iernii, când ferestrele sunt adesea închise pentru a păstra căldura, riscul de acumulare a gazului crește semnificativ.

Ce trebuie să faci dacă suspectezi o scurgere de monoxid de carbon:

Oprește imediat aparatul suspect (centrală, aragaz, sobă etc.);

Deschide ferestrele și ușile pentru a permite aerului proaspăt să circule;

Părăsește locuința și mergi într-un loc sigur;

Solicită ajutor medical cât mai curând posibil;

Nu reintra în casă până când un expert nu confirmă că este sigur.

Un simplu detector de gaz și o verificare anuală a instalațiilor din casă pot face diferența dintre o locuință sigură și un pericol mortal.