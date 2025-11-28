Prima pagină » Actualitate » Medicul nutriționist Mihaela Bilic dezvăluie care este ALIMENTUL ideal pentru a fi consumat iarna: „Ține de foame și ajută la slăbit”

Medicul nutriționist Mihaela Bilic dezvăluie care este ALIMENTUL ideal pentru a fi consumat iarna: „Ține de foame și ajută la slăbit”

28 nov. 2025, 17:54, Actualitate
Medicul nutriționist Mihaela Bilic dezvăluie care este ALIMENTUL ideal pentru a fi consumat iarna: „Ține de foame și ajută la slăbit”
Medicul nutriționist Mihaela Bilic (FOTO: colaj Shutterstock/captură video)

Celebrul medic nutriționist Mihaela Bilic a dezvăluit – prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că, în timpul iernii, este recomandată pentru consum carnea de curcan și că beneficiile sale nu se rezmă doar la gust.

Poate contribui, de asemenea, la starea de bine și la echilibrul emoțional, datorită compușilor săi naturali esențiali pentru creier. Totodată, ea a mai explicat că acest tip de carne conține multe proteine, puține grăsimi și multe vitamine, dar și minerale.

Sursa foto: Facebook

Medicul nutriționist Mihaela Bilic / Sursa foto: Facebook

„De ce curcan? Pentru că astăzi e sărbătoarea de Thanksgiving la americani… așa că profitați! De ce e curcanul cel mai moțat dintre toate înaripatele? Pentru că în carnea de curcan găsim triptofan, un aminoacid esențial precursor de serotonină- este substanța care dă stare de bine în creier. Curcanul, împreună cu bananele și prunele uscate sunt alimentele care conțin triptofan în mod natural. Și nu întâmplător ele se consumă iarna, când avem nevoie de bună dispoziție. Carnea de curcan este bogată în tirozină, un aminoacid esențial pentru sinteza de dopamină în creier; un aport satisfăcător de tirozină crește capacitatea de memorie și eficiența funcțiilor mentale. Ca orice carne albă, curcanul conține proteine din belșug (aprox 20-25%), puține grăsimi (4-10%) și multe vitamine&minerale. Pieptul are cu 50% mai puțină grăsime decât pulpele, însă carnea de culoare închisă de la copane înseamnă de 4 ori mai mult fier. Caloriile variază între 170-210cal/100g și, ca orice produs din carne, ține de foame și ajută la slăbit (calorii negative). Curcanul se poate consuma rece, ca umplutură pentru sendvișuri sau topping pentru salate, dar și cald, bine asezonat cu cartofi rumeniți și murături. Cu un curcan la cuptor ai scăpat de gătit toată săptămâna”, a medicul nutriționist Mihaela Bilic pe Facebook.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT 🚨 Demisie la Kiev. Șeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, și-a dat demisia
17:30
🚨 Demisie la Kiev. Șeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, și-a dat demisia
INEDIT Un influencer și-a pierdut viața în urma unei provocări online. Ce gest fatal a făcut tânărul
17:01
Un influencer și-a pierdut viața în urma unei provocări online. Ce gest fatal a făcut tânărul
INEDIT O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere de milioane de euro
16:29
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere de milioane de euro
INEDIT Ce a „ascuns” Nicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini români știu acest secret
15:54
Ce a „ascuns” Nicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini români știu acest secret
INEDIT Cel mai periculos obiect de pe Pământ. Ce e Piciorul de Elefant” – substanța neagră din subsolul reactorului 4 de la Cernobîl
15:48
Cel mai periculos obiect de pe Pământ. Ce e Piciorul de Elefant” – substanța neagră din subsolul reactorului 4 de la Cernobîl
ACTUALITATE Ce ne recomandă Ministerul de Interne să nu facem de 1 Decembrie: „Poate pune în pericol siguranța persoanelor”
15:37
Ce ne recomandă Ministerul de Interne să nu facem de 1 Decembrie: „Poate pune în pericol siguranța persoanelor”
Mediafax
Probele la tramvaiul 5, blocate de o mașină lăsată pe șine de un șofer care s-a dus să cumpere mici
Digi24
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al Pentagonului
Cancan.ro
BREAKING NEWS | A fost bătută cu ranga! Senatoarea POT a pierdut procesul
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Adevarul
De ce a murit familia aflată în vacanță în Istanbul, potrivit raportului medico-legal. Ipoteza inițială a fost exclusă
Mediafax
Paula Hriscu, șah-mat la Realitatea TV / Artista interzice postului TV să-i mai folosească o piesă, după ce aceasta a fost asociată cu mișcarea suveranistă / „Eu fac muzică, nu politică”
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”
Cancan.ro
Fosta 'fată de oraș' aruncă bomba: 'Nu m-am împăcat cu Măruță'
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Noi observații schimbă tot ce știam despre găurile negre
EXTERNE Dacă Ucraina vrea să adere la UE, trebuie să eradicheze corupția din rândul elitei politice, spune comisarul european pentru justiție, Michael McGrath
19:28
Dacă Ucraina vrea să adere la UE, trebuie să eradicheze corupția din rândul elitei politice, spune comisarul european pentru justiție, Michael McGrath
ECONOMIE Viitorul se construiește azi: Ritm tot mai alert pe marile coridoare de infrastructură rutieră
19:02
Viitorul se construiește azi: Ritm tot mai alert pe marile coridoare de infrastructură rutieră
FLASH NEWS Nicușor Dan semnează demisia lui Ionuț Moșteanu. Radu Miruță, ministrul Economiei, preia interimatul
19:00
Nicușor Dan semnează demisia lui Ionuț Moșteanu. Radu Miruță, ministrul Economiei, preia interimatul
FLASH NEWS Câți bani pierde România pentru ratarea jaloanelor din PNRR. Guvernul a aprobat abia vineri, la termenul limită, proiectul pe pensiile magistraților
18:47
Câți bani pierde România pentru ratarea jaloanelor din PNRR. Guvernul a aprobat abia vineri, la termenul limită, proiectul pe pensiile magistraților
GALERIE FOTO Capitala a început să se împodobească de sărbători. Gândul publică cele mai frumoase clădiri și decoruri de iarnă din București
18:37
Capitala a început să se împodobească de sărbători. Gândul publică cele mai frumoase clădiri și decoruri de iarnă din București
CONTROVERSĂ Miruță contraatacă în scandalul diplomelor. Moșteanu abia a scos o diplomă, Miruță pune la bătaie 5
18:08
Miruță contraatacă în scandalul diplomelor. Moșteanu abia a scos o diplomă, Miruță pune la bătaie 5

Cele mai noi