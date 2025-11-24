Prima pagină » Social » Se scumpește carnea înainte de Crăciun. Cât va costa un kilogram de carne de pui, de porc sau de vită

24 nov. 2025, 19:15, Social
Sărbătorile de iarnă sunt tot mai aproape, însă vin la pachet cu un nou val de scumpiri care îi vor lovi din plin pe români. Furnizorii au trimis deja marilor lanțuri comerciale liste actualizate cu prețuri, iar majorările sunt semnificative, mai ales la alimentele de bază. Carnea, vedeta meselor de Crăciun, va fi mai scumpă cu până la 20% față de ceea ce vedem acum pe rafturi.

Carnea, afectată de valul de scumpiri

Carne de pui, vită sau porc? Ce recomandă un medic nutriționist. Sursa Foto: Shutterstock

Potrivit estimărilor comercianților, românii se pregătesc să scoată mai mulți bani din buzunar nu numai pentru alimente, ci și pentru produsele nealimentare. Dacă în prezent coșul mediu de cumpărături costă în jur de 250 de lei, spre finalul lunii acesta ar putea să ajungă la 280 de lei – o creștere simțitoare pentru orice familie.

Cele mai mari creșteri de preț se vor resimți la carne. Cea de pui, una dintre cele mai cumpărate categorii, ar putea avea un preț mai mare cu aproximativ 12%. Nici carnea de curcan nu scapă de scumpiri, prețul ei urmează să fie majorat cu 7%. Specialiștii atrag atenția că în magazine prețul final ar putea fi chiar cu 20% mai mare decât în acest moment.

Asta înseamnă că un kilogram de carne care astăzi se vinde cu 45 de lei ar putea ajunge la aproximativ 54 de lei în săptămânile următoare. Iar creșterile nu se opresc la pui sau curcan, carnea de porc și de vită, cele mai căutate în preajma Crăciunului, vor urma același trend ascendent, fiind afectate de costurile de producție, transport și energie.

Și băuturile vor fi afectate de scumpiri

Șampania și băuturile spirtoase vor înregistra creșteri de până la 15%, iar băuturile acidulate se vor scumpi cu procente între 5 și 15%, în funcție de brand și furnizor. Pentru mulți români, asta înseamnă un coș de sărbători semnificativ mai scump comparativ cu anul trecut.

Valul de scumpiri afectează și alte categorii de produse esențiale. Ouăle, legumele și produsele de post sunt estimate să se scumpească cu aproximativ 6%. În plus, detergenții și alte produse de curățenie vor avea și ei prețuri mai mari, majorările fiind de aproximativ 5%. Creșterea simultană a prețurilor la alimente și produse de uz casnic adaugă presiune pe bugetele familiilor exact înaintea perioadei celei mai costisitoare din an.

