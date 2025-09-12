Megaproiectul TESLA de la Brăila, considerat strategic pentru România, abandonat. Grupul ceh renunță la investițiile de 100.000.000 euro

Grupul ceh Tesla a renunțat la construcția fabricii de stocare a energiei din Brăila, investiție estimată la aproape 100 de milioane de euro și sprijinită parțial printr-un ajutor de stat. Proiectul, anunțat în 2022 și considerat strategic pentru România, înregistra deja întârzieri majore.

Planurile pentru ridicarea unei fabrici de sisteme de stocare a energiei la Brăila, sub brandul ceh Tesla, au fost abandonate. Investiția era evaluată la circa 100 de milioane de euro și urma să fie finanțată inclusiv printr-un ajutor de stat de 200 de milioane de lei.

„Am informat autoritățile că nu vom executa contractul și le-am prezentat și motivele pentru care am ajuns în această situație. Vom transmite săptămâna viitoare un anunț cu alte informații pe acest subiect”, a declarat pentru Profit.ro Dusan Lichardus, cofondator Tesla și președinte al Consiliului de Administrație.

Proiectul ″Tesla Brăila Gigafactory″ era deja întârziat

Surse apropiate companiei au confirmat că proiectul ″Tesla Brăila Gigafactory″ era deja întârziat, termenul fiind amânat pentru 2026, deși inițial fabrica trebuia inaugurată în iunie 2025. În vara anului trecut, compania invoca modificările aduse planului inițial, inclusiv dublarea capacității, drept cauză a întârzierilor.

Inițial, Tesla Global SE obținuse autorizația de construcție și o extensie a perioadei de implementare până la finalul lui 2025, dar proiectul nu a mai progresat. La un moment dat, compania lua în calcul inclusiv varianta unui exit, prin atragerea unui partener care să continue investiția.

Fabrica urma să fie ridicată în Parcul Industrial al Zonei Libere Brăila și ar fi reprezentat o investiție totală de 450 de milioane de lei, sprijinită printr-un ajutor de stat de 200 de milioane de lei.

Tesla Global SE, grupul ceh sub umbrela căruia funcționează mai multe business-uri în domeniul energiei și telecomunicațiilor, operează deja o fabrică în Slovacia, la Liptovsky Hradok, unde produce sisteme de stocare pe bază de baterii și alte echipamente energetice și IT.

Cofondatorul grupului, Dusan Lichardus, a fost prezent pe piața din România și prin fondul Dravus Investment, care a deținut până în 2019 trei parcuri fotovoltaice în județul Bihor, cu o putere instalată cumulată de 11 MW.