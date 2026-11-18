Şedinţa de Birou Permanent de la Camera Deputaţilor, de miercuri, a avut pe ordinea de zi, la punctul 6, o solicitare din partea mai multor deputaţi pentru constituirea unei comisii parlamentare.
Aceasta va avea ca obiectiv să elucideze împrejurările în care fostul premier, Ilie Bolojan, s-a folosit de resursele SPP în cadrul unui eveniment privat.
„Către: Biroul Permanent al Camerei Deputaților
Subsemnatul Coarnă Dumitru, deputat neafiliat, ales în Circumscripția Electorală nr. 42-Bucureşti, vă solicităm înființarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea utilizării resurselor SPP de către fostul prim-ministru al României, Ilie Bolojan. Anexăm prezentei solicitări:
1. Hotărârea privind înființarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea utilizării resurselor SPP de către fostul prim-ministru al României, Ilie Bolojan.
2. Lista inițiatorilor proiectului de hotărâre privind înființarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea utilizării resurselor SPP de către fostul prim-ministru al României, Ilie Bolojan.”
Potrivit unor surse din BP, nu s-a opus absolut niciun parlamentar pentru ca această solicitare să fie înscrisă pe ordinea de zi de miercuri a Biroului Permanent. Este posibil ca aceasta să intre la plen miercurea viitoare, având în vedere că lunea sunt doar dezbateri.
Până în acest moment, solicitarea lui Dumitru Coarnă este susţinută de 70 de semnături ale parlamentarilor de la toate formaţiunile politice.
USR anunţă că depune un proiect de lege pentru ca Serviciul de Protecție și Pază să aibă exclusiv atribuții de protecție și pază a demnitarilor și a sediilor.
„Serviciul de Protecție și Pază (SPP) va avea exclusiv atribuții de protecție și pază a demnitarilor români și străini și a familiilor acestora, fără să aibă competențe de culegere, verificare și valorificare a informațiilor, potrivit unui proiect de lege inițiat de deputatul USR Emanuel Ungureanu.
„Depunem un proiect care limitează atribuțiile SPP, condus de domnul Pahonțu. Să facă acest serviciu doar ce a spus președintele României, atunci când i-a contrazis pe jurnaliștii care susțineau că SPP ar face și culegere de informații. Practic, facem o corelare între spusele președintelui și lege, pentru că, la această oră, legea spune altceva. Întrebarea este: ce face domnul Pahonțu cu informațiile pe care le culege prin structura pe care o conduce de 20 de ani? Pentru cine le folosește dacă președintele țării spune că SPP este doar de protecție și pază?”, declară deputatul USR Emanuel Ungureanu.
Inițiativa USR modifică Legea securității naționale a României și Legea de organizare și funcționare a SPP, astfel încât să fie clar delimitată activitatea de informații de activitatea de protecție și pază. Astfel, legea va prevede explicit că activitatea de informații va fi executată de SRI și SIE, iar SPP se va axa exclusiv pe asigurarea protecției demnitarilor români și străini și a familiilor acestora, precum și pe paza sediilor de lucru și a reședințelor acestora.
Ca urmare a modificării propuse de USR, SPP își va menține atribuțiile legate de prevenirea acțiunilor care pot pune în pericol persoanele protejate, organizarea și coordonarea dispozitivelor de protecție, intervenția în situații de risc, identificarea și neutralizarea obiectelor suspecte, asigurarea asistenței medicale și protejarea obiectivelor aflate în responsabilitatea sa. SPP nu va mai avea, însă, competențe în ceea ce privește culegerea, verificarea și valorificarea informațiilor, nici competențe legate de schimburile de informații specifice serviciilor de informații și solicitarea autorizării unor activități de culegere a acestora.
De asemenea, personalul SPP nu va mai putea fi pregătit în instituțiile de specialitate ale SRI, ci doar în sistemul propriu de instruire, în unitățile militare și instituțiile de specialitate ale MApN și MAI, precum și în instituții civile sau în instituții similare din străinătate”, anunţă USR, într-un comunicat.