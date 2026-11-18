Şedinţa de Birou Permanent de la Camera Deputaţilor, de miercuri, a avut pe ordinea de zi, la punctul 6, o solicitare din partea mai multor deputaţi pentru constituirea unei comisii parlamentare.

Aceasta va avea ca obiectiv să elucideze împrejurările în care fostul premier, Ilie Bolojan, s-a folosit de resursele SPP în cadrul unui eveniment privat.

„Către: Biroul Permanent al Camerei Deputaților Subsemnatul Coarnă Dumitru, deputat neafiliat, ales în Circumscripția Electorală nr. 42-Bucureşti, vă solicităm înființarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea utilizării resurselor SPP de către fostul prim-ministru al României, Ilie Bolojan. Anexăm prezentei solicitări: 1. Hotărârea privind înființarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea utilizării resurselor SPP de către fostul prim-ministru al României, Ilie Bolojan. 2. Lista inițiatorilor proiectului de hotărâre privind înființarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea utilizării resurselor SPP de către fostul prim-ministru al României, Ilie Bolojan.”

Potrivit unor surse din BP, nu s-a opus absolut niciun parlamentar pentru ca această solicitare să fie înscrisă pe ordinea de zi de miercuri a Biroului Permanent. Este posibil ca aceasta să intre la plen miercurea viitoare, având în vedere că lunea sunt doar dezbateri.

Până în acest moment, solicitarea lui Dumitru Coarnă este susţinută de 70 de semnături ale parlamentarilor de la toate formaţiunile politice.

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