Nicușor Dan îi încurajează pe românii din diaspora să ia în calcul revenirea în țară, la Gala RePatriot: ”Vă îndemn să testați România”

Președintele Nicușor Dan a participat joi, 1 octombrie, la Gala „Top 100 Români de Pretutindeni”, organizată la Palatul Cotroceni în cadrul celei de-a XI-a ediții a RePatriot Summit. Evenimentul reunește peste 300 de antreprenori, manageri și profesioniști români din țară și din diaspora. În discursul său, șeful statului i-a încurajat pe românii din diaspora să ia în considerare revenirea în România și a subliniat progresele înregistrate de țară în domenii precum sănătatea și educația, în legătură cu care unii români din străinătate și-ar exprima îngrijorarea.

Nicușor Dan: ”Îndemnul meu pentru cei din diaspora este să testeze România”

Gala „Top 100 Români de Pretutindeni”, ajunsă la cea de-a IX-a ediție, este dedicată românilor care s-au remarcat prin rezultate, contribuții și impact în comunitățile în care trăiesc și își desfășoară activitatea. În discurusul susținut la începutul evenimentului, Nicușor Dan a transmis că antreprenorii și asociațiile profesionale trebuie să vină cu inițiative și proiecte de lege acolo unde administrația nu reușește să creeze cadrul necesar.

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”Felicit organizatorii care pun împreună antreprenori din diaspora cu ecosistemul românesc. Ați performat într-un mediu competitiv. Cum facem ca relația între privat și public să fie mai bună? Mediul privat e motorul economic. Nu am avut cea mai fericită colaborare. Sunt niște pași față de întâlnirile anterioare. Schemele de ajutor de stat se îndrepta spre deficitul comercial. Cat administrația funcționează în rutină, veniți cu proiecte de legi. Nu am venit nici noi, nu au venit nici ei. În colaborarea asta e nevoie de inițiativă acolo unde statul nu are capacitatea administrativă. Dacă există expertiză, nu va nimeni autoritatea parlamentara. Sunt multe de făcut și am spus în urmă cu un an, într-un format similar: atâta timp cât administrația funcționează încă în rutină și nu e în stare să facă cadrul care să vă dinamizeze activitatea, veniți cu proiecte de legi. N-au venit nici ei și nici noi, a mai trecut un an”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului îi încurajează pe românii din diaspora să ia în calcul revenirea în țară și a subliniat progresele României în domenii precum sănătatea și educația.

”Tot timpul când discutăm despre diaspora, întrebarea fundamentală este de ce să vină acasă. Bineînțeles că trăim într-o lume liberă și e bine ca oamenii să vină acasă sau să rămână acolo și să se intereseze de România. Eu îi îndemn.

Am auzit opinii: „Aș veni la pensie acasă, dar mi-e frică de sistemul sanitar”, „M-aș întoarce, dar nu știu ce școală vor face copiii mei”.

Îndemnul meu pentru cei din diaspora este să testeze România, sistemul medical din România, pentru că, cu toate neajunsurile sau disfuncționalitățile, România a progresat în 20 de ani. Echipamentele medicale nu mai sunt cele de acum 20 de ani, avem medici formați în străinătate, avem școli bune, avem și școli slabe, atât la nivel preuniversitar, cât și la nivel universitar. Totul este să avem reprezentarea reală a locului în care suntem, România azi.

Cred că astea sunt cele două puncte importante. Această gală este una a excelenței. Vreau să-i felicit în avans pe cei care vor fi premiați și să vă asigur de deschiderea noastră în parteneriatul între autoritățile publice și mediul privat, academic, diaspora în general. Sper ca, lucrând împreună, să facem mai bine țării acesteia și nouă tuturor”, a punctat Nicușor Dan.

La eveniment a fost prezenți Adrian Zuckerman și Dragoș Anastasiu, fostul vicepremier al României, care a demisionat după ce a recunoscut că a dat „șpaga pentru supraviețuire”.

RePatriot Summit se desfășoară până pe 4 octombrie

Cea de-a XI-a ediție a RePatriot Summit începe la Palatul Cotroceni, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, și continuă până pe 4 octombrie la Mamaia și în Dobrogea. Astăzi, programul include și Gala „România Performance Excellence Program”, dedicată organizațiilor și liderilor care urmăresc performanța și dezvoltarea pe termen lung.

Începând de mâine, 2 octombrie, la Hotel IAKI din Mamaia, participanții vor discuta despre securitatea regională la Marea Neagră, energie, infrastructură, comerț și tehnologie, dar și despre educație, investiții, excelență organizațională și rolul românilor din diaspora în dezvoltarea României.

Summitul continuă pe 3 și 4 octombrie cu sesiuni de lucru, activități pe Marea Neagră și un program dedicat Dobrogei.

Nicușor Dan a participat la deschiderea anului universitar 2026-2027, la Facultatea de Istorie

De dimineață. președintele României a participat la festivitatea de deschidere a anului universitar 2026-2027, organizată la Facultatea de Istorie a Universității din București. Șeful statului a vorbit despre importanța cunoașterii și despre necesitatea ca mediul academic să fie mai prezent în dezbaterile din societate.