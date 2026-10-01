Ministrul Finanțelor anunță menținerea reducerii de 25% a accizei la motorină și în perioada 1–15 octombrie

Ministerul Finanțelor, Alexandru Nazare, menține reducerea temporară de 25% a accizei la motorina standard și în perioada 1–15 octombrie 2026.

Măsura, luată pe fondul prețurilor ridicate ale carburanților și al presiunilor de pe piața internațională, înseamnă o diminuare a accizei cu 701,07 lei pentru fiecare 1.000 de litri de motorină.

”Menținem reducerea de 25% a accizei la motorină și în perioada 1–15 octombrie. Știm că prețul carburanților se simte direct în bugetele oamenilor și în costurile companiilor, mai ales în transport, logistică și în lanțurile de aprovizionare. De aceea, în condițiile în care presiunile de pe piața internațională se mențin, continuăm să folosim mecanismul de ajustare prevăzut de lege. Pentru prima jumătate a lunii octombrie, reducerea accizei la motorina standard rămâne la 25%, ceea ce înseamnă o diminuare de aproximativ 701 lei pentru fiecare 1.000 de litri”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Decizia vine după evaluarea bilunară prevăzută de Legea nr. 162/2026 și continuă măsura aplicată în perioada precedentă.

”Decizia este luată pe baza indicatorilor de piață și a evaluării bilunare. Cotațiile internaționale pentru motorină rămân semnificativ peste nivelul de referință, iar această presiune se reflectă și în prețurile interne. Scopul intervenției este să limităm, pe cât posibil, propagarea acestor costuri în economie. Un preț mai ridicat al motorinei nu afectează doar alimentarea la pompă, ci se transmite mai departe în transportul de mărfuri, producție și, în final, în prețurile plătite de consumatori.

Este important însă ca astfel de măsuri să rămână bine calibrate și să răspundă evoluțiilor reale ale pieței. De aceea, vom continua să analizăm situația la fiecare două săptămâni și să ajustăm mecanismul în funcție de date. Într-o perioadă cu presiuni externe ridicate, responsabilitatea noastră este să intervenim țintit acolo unde putem limita efectele asupra populației și economiei, păstrând în același timp echilibrul bugetar”, a mai scris Nazare.

Cu cât este redusă acciza la motorină

Reducerea de 25% echivalează cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pentru o tonă de motorină. Raportată strict la volum, diminuarea accizei este de aproximativ 0,70 lei pentru fiecare litru.

În perioada 1–15 octombrie, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard comercializată în România rămâne astfel la 2.103,22 lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă.

Asta nu înseamnă însă că șoferii vor vedea automat o ieftinire cu 70 de bani la pompă față de prețul din 30 septembrie. Reducerea era deja aplicată anterior, iar prețul final al motorinei depinde și de cotațiile produsului petrolier, cursul valutar, TVA și politica comercială a distribuitorilor.

Practic, decizia evită eliminarea facilității fiscale începând cu 1 octombrie. Specialiștii estimează că expirarea reducerii ar fi putut genera, în absența altor modificări de piață, o scumpire de aproximativ 85 de bani pe litru.