Secretarul de Stat al Americii Marco Rubio a cerut luni delegației iraniene prezente la Adunarea Generală a Națiunilor Unite să părăsească imediat țara, ca urmare a suspendării negocierilor. Iranul respinge raportul și susține că plecarea era programată.

Un oficial american și o a doua sursă familiarizată cu situația au dezvăluit incidentul diplomatic pentru Axios că iranienii urmau oricum să plece în scurt timp, dar demersul lui Rubio a fost o mișcare diplomatică care a scos la iveală neîncrederea profundă dintre cele două țări, pe fondul eforturilor zadarnice de a negocia sfârșitul războiului.

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Printre delegații Iranului se afla și ministrul iranian de Externe

Secretarul de Stat Marco Rubio a cerut luni ca delegația iraniană prezentă la Adunarea Generală a ONU să părăsească imediat țara, după blocarea negocierilor, potrivit unui oficial american și unei a doua surse familiarizate cu situația.

Deși era probabil ca iranienii să plece oricum în scurt timp, demersul lui Rubio a reprezentat o critică diplomatică extrem de neobișnuită și a scos la iveală neîncrederea profundă dintre cele două țări, pe fondul eforturilor zadarnice de a negocia încheierea războiului.

Ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi s-a aflat printre oficialii care au primit ordin să plece imediat din New York, a adăugat Axios.

„Secretarul Rubio a alungat delegația iraniană care a stat mai mult timp decât îi era permis. Adunarea Generală a ONU s-a încheiat, deci era timpul pentru ei să plece”, a spus oficialul american.

Negocierile dintre Washington și Teheran stagnează

Mediatorii au încercat să mențină comunicarea printr-un canal diplomatic dintre SUA și Iran, dar nu s-au făcut progrese.

„Luni dimineață, Casa Albă a crezut că vor fi făcute progrese în discuțiile cu Iran mai târziu în acea zi. Dar după amiaza era clar că negocierile stagnează”, a transmis raportul.

Luni seară, la ordinele lui Rubio, misiunea diplomatică a SUA a transmis către ONU să transmită misiunii diplomatice iraniene că delegația ministrului Araghchi de la ONU trebuie să părăsească imediat New York.

„Delegația iraniană, care l-a inclus pe ministrul Araghchi, a plecat la aeroport câteva ore mai târziu și s-a îmbarcat într-un avion de la New York la Teheran într-o cursă cu escală la Doha, la 1:20 noaptea. Marți.”

Delegația avea oricum programată plecarea. Trump amenință iar cu „anihilarea Iranului”

A doua sursă a confirmat că SUA a solicitat delegației iraniene să plece, deși Araghchi avea oricum programat să plece spre Teheran luni noapte. Axios susține că mediatorii diplomatici din Qatar au continuat să discute cu ambele părți despre o propunere de compromis, potrivit surselor regionale.

Donald Trump a amenințat chiar la discursul de la Adunarea ONU că va relua atacurile împotriva Iranului și chiar are de gând să anihileze toată infrastructura regimului islamic de la Teheran dacă nu se ajunge la un acord de pace .

„Poate îi voi arunca în aer. Vom lua o decizie. Îi vom arunca în aer sau vom încheia un acord. Dar vine momentul. Se va încheia cât mai curând într-un fel sau altul”, a spus Trump reporterilor miercuri când a fost întrebat cum va ajunge la un acord cu regimul iranian care l-a făcut „nebun”.

Sursa Foto: Shutterstock