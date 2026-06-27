Mesajul lui Radu Oprea pentru Oana Gheorghiu: “Boții nu votează”

Social democratul Ştefan Radu Oprea o mitraliază pe Oana Gheorghiu cu ajutorul propriilor ei arme.

Adusă în PNL, recent, de premierul demis Ilie Bolojan, vicepremierul a şi obţinut o funcţie la vârful partidului, fără să aibă şi vechime în formaţiunea politică.

Însă, atitudinea acesteia n-a trecut neobservată de cei de la PSD pe care au şi amendat-o, amintindu-i că „boţii nu votează”.

„Câteva considerații despre atitudinea unei doamne vicepremier din guvernul demis Bolojan: Brătienii s-ar răsuci în mormânt văzând că funcția de vicepreședintă a PNL este ocupată de o persoană care n-a fost niciodată validată prin vot de către cetațeni. Like-urile nu înseamnă voturi, iar boții nu votează;

se tot „luptă” cu privilegiile, dar nu este dispusă să renunțe la propriile ei privilegii. În democrație atunci când un Guvern își pierde sprijinul în Parlament, pleacă;

de fiecare dată când vorbește public despre o companie de stat, aceasta pierde bani. Unii mai critici ar putea considera că astfel de pierderi reprezintă un prejudiciu;

mai e „treabă” de făcut la guvern, o privatizare, o digitalizare etc. Când ai o misiune o duci până la capăt. Intrebarea este: cine a dat această misiune și în numele cui este ea îndeplinită? A cetățenilor români, cu certitudine, nu!

Iar la final, o constatare: ura și aroganța au costat întotdeauna în politică. Iar doamna pare să le afișeze pe amândouă din belșug”, subliniază Oprea în postarea sa.