MESAJUL manifest al surorii pacientei infectate cu Candida auris la Floreasca: ”Ați luat pielea de pe ea. A fost distrusă de mizeriile din spital”

Lavinia Vlad, pacienta internată cu arsuri pe 70% din suprafața corpului, la Secția de arși a Spitalului de urgență Floreasca din Capitală, a contractat atât o bacterie multirezistentă, cât și o ciupercă periculoasă, din cauza unui focar de candida auris în instituția medicală, unde era a fost internată. Acum sora Laviniei a transmis o scrisoare managerului Spitalului Floreasca, Domnul Bogdan Zidaru, în care semnalează nereguli grave, ce ar fi contribuit la înrăutățirea stării pacientei.

Lavinia Vlad a fost adusă la Secția de arși a Spitalului de urgență Floreasca, în urma unui accident grav în care a suferit arsuri de gradul 3 pe 70% din suprafața corpului. În prezent, aceasta se zbate între viață și moarte la un spital din Belgia, unde a fost transferată, după ce a contractat o bacterie multirezistentă dar și candida auris cât timp a fost internată la Floreasca.

Sora Lavinei reproșează managerului Spitalului Floreasca, Domnul Bogdan Zidaru, nerespectarea protocolului de către personalul medical în ceea ce privește normele de igienă, în cazul unui pacient critic.

Pentru că vreau să cred că aceste declarații făcute de dvs anterior presei nu sunt doar strategie de marketing și plecând de la premiza că sunteți un om integru și care pune preț pe viață pacienților tratați în spitalul pe care îl manageriati, doresc să vă vorbesc azi despre standardele la care a fost tratata sora mea, despre cât de prețioasă a fost considerată viață ei de către seful secției de arși, dar și despre cum azi ea se luptă să trăiască pentru că, în spitalul manageriat de dumneavoastră, a fost infestată cu o bacterie multirezistentă, Pseudomonas aeruginosa, dar și cu o ciuperca “ucigașă”, Candida auris.

Domnule Zidaru, pacienta Vlad Lavinia, a ajuns la spitalul Floreasca cu arsuri grave și extrem de grave, cu șanse minime de supraviețuire, conform raportului scris de medici. Cu arsuri pe 70% din suprafață corpului, multe dintre ele fiind de gradul 3, fiind internată într-o rezervă, așa cum impune protocolul în cazul marilor arși, în secția CRITIC.

Domnule manager, la atât s-a limitat ideea de protocol și protecție pentru sora mea, mare ars. La aceasta discuție de informare.

În cele peste 7 săptămâni cât a fost pacienta în Spitalul Foreasca sora mea, am încercat să comunic de mai multe ori cu seful secției de arși, atât direct, cât și prin comunicarea mesajelor prin medicii care o tratau pe Lavinia.

Aș vrea să vă relatez, cât se poate de scurt, care au fost solicitările pe care le-am înaintat dlui sef de secție, care sunt observațiile pe care “mi-am permis” să i le comunic, dar și ce răspunsuri am primit:

1- Am rugat că ușa rezervei Laviniei să stea ÎNCHISĂ, că asta e scopul unei rezerve de critic ptr mari arși, că doar așa o putem proteja.Răspunsul sefului de secție a fost că daca s-ar închide ușa, atunci personalul medical NU AR MAI AUZI-O CÂND ARE NEVOIE DE AJUTOR! Deci, ușa stătea deschisa ptr a o ajuta pe Lavinia.

Domnule Zidaru, de ce exista camera care filmează în rezerva? Nu ptr a fi monitorizați pacienții?

Nu scrie în ordinul de ministru că trebuie să existe un asistent medical la 1-2 pacienți pe tura?

Cum putem proteja de infecții un pacient cu arsuri pe 70% din suprafață corpului, care NU ESTE PANSAT, daca este tratat într-o rezerva a carei ușa NU SE ÎNCHIDE (* a se retine că nu exista o problema tehnica, ci era ținută deschisa în mod voit)

!! Doresc să menționez, deoarece consider extrem de important, că atunci când am comunicat că ușa sta deschisa și că doresc să se ia masuri și să rămână închisă, medicul curant a încercat să ia masuri și a discutat cu echipa de personal auxiliar. Lavinia mi-a povestit că a auzit-o pe dna doctor solicitând atât asistenților cât și infirmierilor să respecte protocolul, iar ușa să rămână închisă. Mai mult, pentru vreo 2 zile, au și respectat aceasta regula. După 2 zile, s-a uitat, din nou, că viață Laviniei contează.

„2- Am rugat ca asistenții și infirmierii, care merg afară, să fumeze în fața spitalului, și se plimbă astfel prin tot spitalul, să urmeze pașii de a se schimba când pleca și revin pe secție. Am comunicat și am numit exact zilele și persoanele care au intrat pe secție, sub privirea mea, după ce s-au întors de la fumat, fară a se schimba. Oameni care intrau inclusiv în rezervele pacienților internați la secția de CRITIC.

Răspunsul domnului sef de secție a fost că “ăștia sunt oamenii”, dar va lua măsuri.