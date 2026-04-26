Mesajul transmis de Ilie Bolojan în urma incendiului devastator din Vrancea: „Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire”

După incendiul de proporții din comuna Soveja, județul Vrancea, în care zeci de locuințe au fost mistuite de flăcări și sute de persoane au fost evacuate, Ilie Bolojan a transmis un mesaj de solidaritate și sprijin pentru familiile afectate, anunțând totodată măsuri de ajutor de urgență și evaluare a pagubelor.

Mesajul lui Ilie Bolojan

În urma incidentului, Ilie Bolojan a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care și-a exprimat sprijinul pentru persoanele afectate și a anunțat măsuri de intervenție rapidă.

„SUNT ALĂTURI DE TOȚI CEI AFECTAȚI DE INCENDIUL DIN COMUNA SOVEJA, JUDEȚUL VRANCEA. Am fost în legătură cu autoritățile pe durata intervenției. În această seară, m-am asigurat că pentru toate persoanele evacuate din gospodăriile cuprinse de foc există soluții de cazare și bunuri de primă necesitate. Mulțumesc autorităților locale și județene pentru sprijinul acordat. Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire. CNSU va aproba mâine sumele pentru un sprijin în primă urgență ce va fi acordat până joi. Săptămâna următoare vor fi evaluate pagubele și situația fiecărei gospodării pentru stabilirea sumelor ce vor fi oferite celor care au rămas fără case. Mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în intervenție: pompierilor din Vrancea, Bacău, Buzău, Galați, Brașov și Covasna, echipajelor SMURD, jandarmilor, polițiștilor și cetățenilor care s-au mobilizat întreaga zi, în condiții dificile.”

Incendiu de proporții în Soveja: zeci de case distruse și sute de evacuați

Un incendiu puternic a izbucnit în comuna Soveja, satul Rucăreni, județul Vrancea, afectând inițial 18 gospodării, însă focul s-a extins rapid, ajungând să distrugă 32 de case.

Potrivit autorităților, peste 300 de persoane au fost evacuate din zonele afectate, în timp ce alte locuințe sunt în continuare în pericol. Imaginile surprinse cu drona arată amploarea dezastrului: casele sunt în mare parte carbonizate, iar fumul dens acoperă întreaga zonă.

Autoritățile se luptă cu flăcările

Intervenția este îngreunată de condițiile meteo, fiind emis un cod galben de vânt, care favorizează propagarea flăcărilor.

La fața locului au fost mobilizate 13 autospeciale de stingere cu apă și spumă, șapte autospeciale pentru muncă operativă, trei microbuze pentru transportul personalului, două echipaje SMURD și 228 pompieri militari, potrivit ISU Vrancea.

Autoritățile din Vrancea au intervenit în regim de urgență, iar Consiliul Județean a coordonat acțiunile împreună cu Prefectura, ISU, Crucea Roșie și primăria locală.

În teren, au fost asigurate resurse esențiale, inclusiv apă potabilă pentru sinistrați și pentru echipele de intervenție. Totodată, după stingerea incendiului, vor fi mobilizate echipe pentru degajarea dărâmăturilor și pregătirea reconstrucției.

